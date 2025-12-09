'देश के हर संस्थान पर कब्जा चाहता है RSS', लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, जानें किरेन रिजिजू ने क्या कहा
Rahul Gandhi in Lok Sabha: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा से लेकर पंचायत तक कुछ भी नहीं होता, अगर वोट नहीं होता, लेकिन आरएसएस समानता में विश्वास नहीं करता है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों को लेकर हो रही चर्चा पर मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को अपना वक्तव्य दिया. इस बीच जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर चर्चा की, तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि यहां हम सभी चुनाव सुधार को लेकर चर्चा कर रहे हैं. इसलिए आप विषय से न भटकें, चुनाव सुधार के विषय पर ही बोलें.
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, “महात्मा गांधी ने खादी पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि खादी भारतीय लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम था. हमारा देश भी फैब्रिक की तरह है, जो 1.5 अरब लोगों से बना है. लोकसभा, राज्यसभा से लेकर पंचायत तक कुछ भी नहीं होता, अगर वोट नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समानता में विश्वास नहीं करता.”
उन्होंने कहा, “आरएसएस सभी संस्थानों पर कब्जा करना चाहता है. 30 जनवरी, 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनकी हत्या के बाद संस्थागत फ्रेमवर्क पर कब्जे की तैयारी है.” इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “चुनाव सुधार पर राहुल कुछ नहीं बोल रहे हैं. ऐसी बातें कह रहे हैं, जिसका विषय से कोई संबंध नहीं है. समय बहुमूल्य है. हम सुनने के लिए तैयार हैं.”
राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल
इसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, “चर्चा वोट को लेकर हो रही है, वोट चोरी को लेकर चर्चा हो रही है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चर्चा हो रही है. मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है.” उन्होंने कहा, “ये संस्था पर कब्जा करते हैं, सीबीआई, ईडी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज पर कब्जा करते हैं. ये चुनाव आयोग पर कब्जा करना चाहते हैं. बीजेपी लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है.”
उन्होंने कहा, “दिसंबर 2023 में सरकार ने कानून बदला, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई. सीसीटीवी को लेकर कानून क्यों बदले गए? ऐसा कानून क्यों बनाया गया जिसके तहत चुनाव आयोग 45 दिनों बाद फुटेज को नष्ट कर दे.”
यह भी पढ़ेंः West Bengal: 103 साल की महिला ने भरा SIR फॉर्म, BLO ने घर जाकर किया सम्मानित, बोलीं- देश हित में करूंगी वोट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL