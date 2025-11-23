दिल्ली पुलिस और NCB ने जब्त की 262 करोड़ की ड्रग्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की तारीफ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नशामुक्त बनाने की ओर उठाए गए कदमों को लेकर दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और एनसीबी की टीम का अभियान कई एजेंसियों के बेहतरीन समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (23 नवंबर, 2025) की शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में शाह ने कहा, ‘हमारी सरकार अभूतपूर्व गति से ड्रग कार्टेल्स को ध्वस्त कर रही है. जांच एजेंसियां ड्रग्स की जांच में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों नजरिए से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं.’

पीएम मोदी के संकल्प को साकार करने की ओर एक बड़ा कदम- शाह

उन्होंने कहा, ''नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त टीम ने 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग्स को जब्त किया है. इसकी कीमत 262 करोड़ रुपये है. यह अभियान कई एजेंसियों के बेहतरीन समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके लिए NCB और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई.''

‘घुसपैठिया मुक्त भारत’ के संकल्प पर बोले अमित शाह

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को गुजरात के भुज में BSF के 61वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान भारत को घुसपैठिया मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा, ‘बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है. घुसपैठ को रोकना न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है, लेकिन देश के कुछ राजनीतिक दल हमारी घुसपैठिया हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगी है.’

उन्होंने कहा, ''देश के कई राजनीतिक दल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची की शुद्धिकरण और एसआईआर प्रक्रिया की खिलाफत कर रही है, लेकिन मैं आज ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस देश से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है.''

