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भारत-पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए खुले ब्रिटेन के दरवाजे, जानें नए वीजा नियम

ब्रिटेन ने भारत-पाकिस्तान समेत 7 देशों के शरणार्थियों के लिए 3नए कानूनी रास्तों की घोषणा की है. जानें पात्रता, कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप, स्टडी और वर्क रूट की पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 04:58 PM (IST)
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यूके ने शरणार्थियों के लिए देश में कानूनी रूप से बसने के नए रास्ते खोले हैं. इसमें भारतीय शामिल है. ऐसी उम्मीद है कि इसके तहत लोग 2027 में आना शुरू हो जाएंगे.  इस कदम का मकसद इंग्लिश चैनल पार करने की खतरनाक यात्राओं के बजाय सुरक्षित विकल्प देना है. इसके साथ ही अवैध इमिग्रेशन पर कंट्रोल को सख्त करना है.

इन नए रास्तों में शुरुआत में 7 देश शामिल होंगे, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मिस्र, केन्या, मलेशिया, पाकिस्तान और युगांडा है. PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूके सरकार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के साथ मिलकर ऐसे लोगों की पहचान करेगी और उनका आकलन करेगी, जिन्हें वास्तव में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है. यूके की बॉर्डर सिक्योरिटी एंड असाएलम मामलों की मंत्री, अन्ना टर्ली ने गुरुवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पहल की घोषणा की.

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आवेदन करने वालों के लिए शर्त

अन्ना टर्ली  ने कहा कि इस प्रोग्रम के जरिए शरणार्थी कानूनी तरीकों से ब्रिटेन में अपना लाइफ फिर से शुरू कर सकेंगे. इससे असुरक्षित रास्तों से इमीग्रेट करने पर उनकी निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी. यूके के इन नए शरणार्थी रास्तों के तहत कौन आवेदन कर सकता है. यह योजना सात देशों में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए नहीं है. आवेदन करने वालों को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा. पात्र माने जाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जो इस प्रकार है.

  • वे अपने मूल देश से बाहर हों.
  • वे 1 अक्टूबर 2026 से पहले इन सात निर्धारित देशों में से किसी एक में मौजूद रहे हों.
  • देश में संबंधित अधिकारियों या UNHCR के पास इस समय-सीमा से पहले पंजीकरण कराया हो.
  • वे यूके की पहचान, सुरक्षा और पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हों.
  • उनके पास स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था हो.

इसका मतलब यह है कि जो भारतीय नागरिक इन रास्तों का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर की समय-सीमा से पहले भारत से बाहर होना चाहिए और भारत में संबंधित अधिकारियों या UNHCR के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए. UNHCR अपनी स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का आकलन करेगा. इमीग्रेशन संबंधी फैसलों और सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी यूके होम ऑफिस के पास रहेगी.

शरणार्थियों के लिए तीन नए रास्ते

यूके इस पहल के तहत 3 रास्ते शुरू करने की योजना बना रहा है, ताकि शरणार्थियों को सहयोग, शिक्षा और रोजगार के जरिए ब्रिटेन में बसने में मदद मिल सके.

कम्युनिटी स्पॉन्सर: इसके तहत शरणार्थियों को ऐसे सामुदायिक समूहों से जोड़ा जाएगा, जो ब्रिटेन में उनके पुनर्वास में मदद करने के लिए तैयार हैं. मान्यता प्राप्त संगठन सरकार और स्थानीय स्पॉन्सर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे. 2. रिफ्यूजी 

स्टडी रूट: इसके ज़रिए योग्य शरणार्थियों को उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे, जो उनके आने और बसने में मदद करने के लिए तैयार हैं.

रिफ्यूजी वर्क रूट: यह शरणार्थियों को ब्रिटेन आने के लिए एक कानूनी रास्ता देगा, जिसके तहत वे यहां केएंप्लॉयर  के साथ काम कर सकेंगे.

कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप और रिफ्यूजी स्टडी रूट के लिए लीड स्पॉन्सर के तौर पर मान्यता पाने की इच्छुक संस्थाओं से आवेदन इस हफ़्ते शुरू हो गए हैं. रिफ्यूजी वर्क रूट के लिए आवेदन 2027 के वसंत महीने में शुरू होने की उम्मीद है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Nov 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Britain UK Indian Refugees
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