भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कानून और वकालत के पेशे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात एक बार फिर से की है. उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि कम से सीनियर वकील अपने ऑफिस में एक तिहाई महिलाओं को जगह दें. मुख्य न्यायाधीश ने सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में श्रीमती शशिप्रभा सिंह स्मृति पुरस्कार समारोह का उद्घाटन करते हुए पैनल के वकीलों में भी अधिक महिलाओं की नियुक्ति पर जोर दिया ताकि बार में उनकी भागीदारी बढ़े.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह की दिवंगत मां की स्मृति में शुरू किया गया यह पुरस्कार चार महिला युवा वकीलों को मुकदमों में उनकी क्षमता और योगदान पर ध्यान देते हुए दिया गया.

कॉलेजियम में भी महिलाओं की बढ़े भागीदारी

इससे पहले भी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हाईकोर्ट्स के कॉलेजियम से अनुरोध किया था कि वे अपने विचार क्षेत्र का विस्तार करें और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहीं अपने-अपने राज्यों की महिला एडवोकेट्स को पदोन्नति के लिए शामिल करें. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अगर प्रगति को सार्थक बनाना है, तो उसे संस्थागत रूप देना होगा. उन्होंने कहा था कि कहानी यह नहीं होनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को अधिक प्रतिनिधित्व मिला, बल्कि यह होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और देशभर के हाईकोर्ट्स ने समझ-बूझकर निष्पक्षता को अपनी प्रक्रियाओं में समाहित किया.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि 'वे (महिलाएं) निष्पक्ष और उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं, जो लंबे समय से लंबित है. जब स्वयं यह पेशा इस सत्य को आत्मसात कर लेगा, तभी न्यायपालिका तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट होगा.' इस पर वहां मौजूद महिला वकीलों और न्यायपालिका के सदस्यों ने काफी तालियां बजाईं.

भारत को मिलेंगी पहली महिला CJI

बताते चलें कि भारत को जल्द ही भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाली हैं. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना साल 2027 के सितंबर माह में भारत की चीफ जस्टिस बनेंगी. हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा होने वाला है. वे केवल 36 दिन तक भारत की मुख्य न्यायाधीश होंगी लेकिन यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा. वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं. इनमें जस्टिस बी. वी. नागरत्ना , जस्टिस वी. मोहना (वेंकट सुब्रमणि मोहना) और जस्टिस सुनीता अग्रवाल हैं.