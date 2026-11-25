राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने छत्रपति संभाजी नगर(औरंगाबाद) मे आयोजित 'पद्म महोत्सव' के पहले दिन उद्घाटन सत्र में, भारत के विकसित भारत 2047 के सपने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि भारत जब विकसित होगा तो यह विकास किसी और देश की तरह बनने का नहीं बल्कि भारत की अपनी क्षमताओं को विकसित करने का लक्ष्य होगा.

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 'पद्मा महोत्सव' में कहा, " जब हम 2047 तक एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो 2047 का वर्ष हमारे लिए एक समय-सीमा तय करता है, जो इस लक्ष्य को हासिल करने की तात्कालिकता को दर्शाता है. 'विकसित' शब्द हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, जबकि 'भारत' उस विकास की पहचान को परिभाषित करता है. 2047 तक, हमें विकसित अमेरिका, विकसित चीन या विकसित रूस की तरह नहीं बनना है. हमें एक विकसित भारत चाहिए. इससे हमें विकास की सही समझ मिलती है."

भारत का लक्ष्य हर तरह से विकसित होना

RSS प्रमुख ने स्पष्ट किया भारत का विकसित बनने का यह लक्ष्य केवल भौतिक या आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक कल्याण से जुड़ा है. 2047 तक हमें किसी और देश जैसा नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ एक विकसित भारत बनाना है, जो पूरी दुनिया को सुख और शांति दे.

भारत को शेर की तरह जंगल का राजा बनना है

इसे समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि सर्कस में हाथी फुटबॉल खेलते हैं, बंदर साइकिल चलाते हैं और शेर बकरी के साथ घास खाता है. ये उनका विकास नहीं है, बल्कि ये केवल एक तमाशा है. मनुष्य की तरह फुटबॉल खेलना हाथी का विकास नहीं है, मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है लेकिन हाथी का विकास मनुष्य बनना नहीं है. वैसे ही अहिंसा श्रेष्ठ गुण है, लेकिन शेर अहिंसक बन कर बकरी के साथ घास खाए ये उसका विकास नहीं है. शेर की श्रेष्ठता या विकास जंगल का राजा बनने में है. इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने भारत के अपने तरीके से विकसित होने की संकल्पना की अवधारणा को स्पष्ट किया.

भारत को पीछे खींचना चाहती है दुनिया

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं चाहती कि भारत प्रगति करे. उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियां 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' यानी सबसे ताकतवर के अस्तित्व के सिद्धांत पर विश्वास करती हैं. इसके विपरीत भारत उन देशों की भी मदद करना चाहता है, जो उससे नफरत करते हैं.

छत्रपति संभाजी नगर(औरंगाबाद) में 25 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले 'पद्म महोत्सव' के उद्घाटन समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने एक साथ मंच साझा किया. स्थानीय संस्था ‘ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन’ ने इस महोत्सव का आयोजन किया है. लगातार 5 वर्षों से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के पद्म पुरस्कार विजेता एक मंच पर आते हैं और लोगों से संवाद करते हैं.