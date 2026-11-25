विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास के पासपोर्ट के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. सौरव दास ने आरोप लगाया था कि उन्हें विदेश जाने से रोका जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने इस पर बुधवार (25 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सौरव दास के पासपोर्ट में कमी थी. उनके पासपोर्ट में जन्म स्थान को लेकर विसंगती थी, जिसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को सही जानकारी देना जरूरी होता है. अगर किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी या विसंगति सामने आती है, जिससे यह लगे कि तथ्यों को छिपाया गया है, तो हम आवेदक को एक 'शो-कॉज़ नोटिस' जारी करते हैं. इससे उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके.'

विदेश मंत्रालय ने बताया कब तक सौरव पासपोर्ट का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

उन्होंने कहा, 'संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर, 2026 को सौरव दास को एक 'शो-कॉज़ नोटिस' जारी किया. इसमें उनसे सात दिनों के भीतर उनके जन्मस्थान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था. साथ ही, उन्हें यह सलाह भी दी गई थी कि जब तक वे अपना जवाब नहीं दे देते, तब तक वे पासपोर्ट का इस्तेमाल न करें.'

सौरव दास ने क्या लगाया था आरोप

दरअसल सौरव दास ने आरोप लगाया था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया. वहां उन्हें ‘कॉकरोच आंदोलन’ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था. सौरव ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट में विसंगतियां बताकर उसे चिह्नित किया, जिसके बाद उन्हें यात्रा करने से रोक दिया.

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