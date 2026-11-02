ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: फिर होगा चुनाव या नेतन्याहू विरोधियों से मिलाएंगे हाथ, किंगमेकर से 'अछूत' हुई अरब पार्टियां

Explained: फिर होगा चुनाव या नेतन्याहू विरोधियों से मिलाएंगे हाथ, किंगमेकर से 'अछूत' हुई अरब पार्टियां

120 सीटों वाली इजरायली संसद 'नेसेट' में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को जादुई आंकड़ा यानी कम से कम 61 सीटों की आवश्यकता होती है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 02 Nov 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर राजनीतिक समीकरण पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. हाल ही में संपन्न हुए इजरायली संसद (नेसेट) के चुनावों के जो नतीजे और शुरुआती रुझान सामने आए, उन्होंने देश की राजनीति को दो फाड़ कर दिया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके धुर विरोधी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट उन्हें मात देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच सबसे दिलचस्प और विडंबनापूर्ण पहलू यह है कि इजरायली संसद में लगभग 19 सीटें जीतने वाली अरब पार्टियां इस चुनाव की सबसे बड़ी 'किंगमेकर' की स्थिति में होने के बावजूद मुख्यधारा की राजनीति में पूरी तरह 'अछूत' बनी हुई हैं.

त्रिशंकु संसद और बहुमत का जादुई आंकड़ा

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
'बात करें, प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनें', अल्बानिया की हिंसा पर AARC, जांच की मांग
'बात करें, प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनें', अल्बानिया की हिंसा पर AARC, जांच की मांग
विश्व
'मेडे, मेडे', पायलट के आखिरी शब्द, 32 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन से टकराया विमान
'मेडे, मेडे', पायलट के आखिरी शब्द, 32 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन से टकराया विमान
विश्व
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
विश्व
Explained: कोर्ट पर नियंत्रण की जंग, PM पर 'तख्तापलट' के आरोप, पोलैंड में सड़कों पर क्यों उमड़ा जनसैलाब
कोर्ट पर नियंत्रण की जंग, PM पर 'तख्तापलट' के आरोप, पोलैंड में सड़कों पर क्यों उमड़ा जनसैलाब

120 सीटों वाली इजरायली संसद 'नेसेट' में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को जादुई आंकड़ा यानी कम से कम 61 सीटों की आवश्यकता होती है. हालिया चुनावों के आए नतीजों के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन को लगभग 53 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को करीब 48 सीटें हासिल हुई हैं.

 

यह साफ है कि इजरायली जनता ने किसी भी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, जिसके चलते देश एक बार फिर त्रिशंकु संसद के दलदल में फंस गया है. नेतन्याहू, जो दशकों से इजरायल की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, इस बार भी अपनी राजनीतिक कौशल और जोड़-तोड़ के दम पर सत्ता में बने रहने की जुगत में हैं. इसके लिए वह अपने धुर विरोधियों तक से हाथ मिलाने या समर्थन हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ताकि किसी तरह 61 के जादुई आंकड़े को छुआ जा सके.

किंगमेकर अरब पार्टियां, संख्या है, पर स्वीकार्यता नहीं

इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अरब पार्टियों (जैसे 'जॉइंट लिस्ट' और 'रआम') ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 सीटें अपने नाम की हैं. संख्या बल के हिसाब से ये दल किसी भी गठबंधन की सरकार को गिराने या बनाने की ताकत रखते हैं. तकनीकी रूप से इन्हें इस चुनाव का 'किंगमेकर' होना चाहिए था, जो यह तय करें कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा.

 

लेकिन इजरायली राजनीति की विडंबना देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतने के बावजूद मुख्यधारा के यहूदी राजनीतिक दलों (चाहे वह नेतन्याहू का खेमा हो या विपक्षी गठबंधन) के लिए ये अरब पार्टियां अछूत बनी हुई हैं.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरब पार्टियों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन या समर्थन लेना देश के लिए "शर्मनाक" और इजरायल के अस्तित्व के खिलाफ है.

विपक्षी खेमा भी खुलकर अरब दलों को अपने पाले में शामिल करने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, क्योंकि इजरायली राजनीति के एक बड़े ध्रुवीकृत वर्ग में इसे राजनीतिक आत्महत्या माना जाता है. हालांकि कुछ विपक्षी नेता परदे के पीछे समर्थन की उम्मीद जरूर लगा रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई भी पार्टी उनके साथ जाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है.

परिणामस्वरूप, ये अरब सांसद संसद में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, फिर भी सरकार गठन की मेज पर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है

गठबंधन के नए समीकरण और नेतन्याहू की चालें

बहुमत के अभाव में अब इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की भूमिका सबसे अहम हो गई है. राष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद किसी एक ऐसे नेता को सरकार बनाने का न्योता देंगे, जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे ज्यादा संभावना होगी.

 

नेतन्याहू के पास प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का लंबा अनुभव है और वे जानते हैं कि राजनीतिक संकटों से कैसे बाहर निकला जाता है. अपने दक्षिणपंथी सहयोगियों के साथ मिलकर वे उन छोटे दलों और असंतुष्ट सांसदों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो पाला बदल सकते हैं. इजरायल के राजनीतिक इतिहास में दलबदल कोई नई बात नहीं है, और नेतन्याहू इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 61 के आंकड़े तक पहुंचने की फिराक में हैं.

दूसरी ओर, गादी आइजेनकोट और विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मामलों और गाजा युद्ध के बाद उपजे असंतोष को मुद्दा बनाकर नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं.

क्या इजरायल फिर बढ़ेगा नए चुनावों की ओर?

यदि आने वाले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों में से कोई भी नेता 61 का जादुई आंकड़ा जुटाने में नाकाम रहता है, तो इजरायल के सामने एक बार फिर राजनीतिक स्थिरता का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा. 2019 से 2022 के बीच इजरायल ने लगातार पांच चुनाव देखे थे, और यदि इस बार भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ, तो देश एक बार फिर मध्यावधि या नए चुनावों की आग में झुलस सकता है.

फिलहाल, गेंद राष्ट्रपति के पाले में है और इजरायल के तमाम राजनेता जोड़-तोड़ की अपनी पुरानी सियासत में जुट गए हैं. एक तरफ जहां नेतन्याहू अपनी राजनीतिक वफादारी और राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे पर अडिग हैं, वहीं विपक्ष बदलाव की आस लगाए बैठा है. इस बीच, 19 सीटें जीतने वाली अरब पार्टियां इस बात का जीता-जागता उदाहरण बन गई हैं कि कैसे लोकतंत्र में संख्या होने के बावजूद वैचारिक और नस्लीय ध्रुवीकरण किसी समुदाय को सत्ता के गलियारों से बाहर रख सकता है. इजरायल का यह राजनीतिक नाटक अभी कई और दिलचस्प मोड़ लेगा, जिसपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Explainer ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बात करें, प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनें', अल्बानिया की हिंसा पर AARC, जांच की मांग
'बात करें, प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनें', अल्बानिया की हिंसा पर AARC, जांच की मांग
विश्व
'मेडे, मेडे', पायलट के आखिरी शब्द, 32 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन से टकराया विमान
'मेडे, मेडे', पायलट के आखिरी शब्द, 32 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन से टकराया विमान
विश्व
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
विश्व
Explained: कोर्ट पर नियंत्रण की जंग, PM पर 'तख्तापलट' के आरोप, पोलैंड में सड़कों पर क्यों उमड़ा जनसैलाब
कोर्ट पर नियंत्रण की जंग, PM पर 'तख्तापलट' के आरोप, पोलैंड में सड़कों पर क्यों उमड़ा जनसैलाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
Home Tips
How To Clean Sofa: बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget