महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने दुबई में हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये मैच देखा, वो देशद्रोही हैं. उद्धव ने कहा कि मैंने एक देशभक्त के तौर पर इस मैच को नहीं देखा. शिवसेना यूबीटी चीफ के इस बयान से देशभक्ति को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का शेड्यूल आते ही देश कई हिस्सों में इसे बायकॉट करने की मांग उठने लगी. शिवसेना (यूबीटी) समते विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थी. उद्धव ठाकरे ने कहा कि देशभक्ति केवल मैच देखने तक सीमित नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि देशहित में सही समय पर सक्रिय होना सच्ची देशभक्ति है.

किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा

महाराष्ट्र में बाढ़ और किसानों के मुद्दों पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने बताया की राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री के पास महाराष्ट्र को बाढ़ से बचाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त है. उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार अलग-थलग नजर आ रहे हैं.

'महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर रहा केंद्र'

शिवसेना (UBT) चीफ ने केंद्र की मोदी सरकार पर महाराष्ट्र को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि चार-पांच दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे. वहां से खबर आई कि वे प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं. बिहार में चुनाव हैं और प्रधानमंत्री ने वहां की हर महिला को 10,000 रुपये दिए हैं. महाराष्ट्र संकट में है और बिहार में चुनाव हैं इसलिए आप बिहार की ओर देख रहे हैं और महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर रहे हैं. यह महाराष्ट्र के साथ सरासर अन्याय है."

