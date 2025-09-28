हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVijay Rally Stampede: 'भीड़ कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया', करूर भगदड़ के चश्मदीदों ने क्या-क्या बताया?

Vijay Rally Stampede: 'भीड़ कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया', करूर भगदड़ के चश्मदीदों ने क्या-क्या बताया?

TVK Rally Stampede: चश्मदीद सूर्या ने बताया कि एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही थी. लोगों के खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी और लोगों को बाहर निकालने में बहुत लंबा समय लगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना को लेकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका. नंद कुमार ने कहा कि हम खुद वहां थे. उन्होंने (विजय) ने कहा था कि वह सुबह 11 बजे तक करूर पहुंच जाएंगे और सभी को इसकी सूचना दे दी गई थी. ऐसे में जब वो आए तो बहुत देर हो चुकी थी. शनिवार को तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष और अभिनेता विजय की रैली में 39 लोगों की जान चली गई. 

हर कोई स्टार को देखना चाहता था: प्रत्यक्षदर्शी

प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि गलती किसकी है. लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह समय पर पहुंचेंगे. कई लोग बच्चों के साथ थे और भूखे भी थे क्योंकि हर कोई अपने स्टार को देखने के लिए उत्साहित था. यह बेहद दुखद है. कुमार ने जोर देकर कहा कि ऐसे आयोजनों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि अगर उचित सुरक्षा उपाय भी किए गए हों तो भी अगर उम्मीद से दस-पंद्रह गुना ज़्यादा लोग आ जाएं तो कोई क्या कर सकता है? यह एक गंभीर चूक थी. ऐसे आयोजनों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तमिलनाडु सरकार प्रभावित लोगों को उचित सहायता प्रदान करे.

'एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही थी'

एक और चश्मदीद, सूर्या ने बताया कि एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही थी. लोगों के खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी. लोगों को बाहर निकालने में बहुत लंबा समय लगा. इसके अलावा पीड़ितों में से एक के रिश्तेदार ज़ाकिर ने एएनआई को बताया कि विजय को सुबह 9 बजे आना था, लेकिन वो उस समय नहीं आए. इस वजह से वहां भारी भीड़ थी. खासकर थिरुकोइलुरे के पास, युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ थी. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को साथ नहीं लाना चाहिए. ये हालात देख पाना बहुत कठिन और दर्दनाक भी है. 

ये भी पढ़ें

Karur Stampede: 'करूर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद...', एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया शोक

Published at : 28 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Crowd Vijay Karur TVK Vijay Rally Stampede
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
हरियाणा
Haryana: हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग, 13 लोग गिरफ्तार
हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग, 13 लोग गिरफ्तार
ब्यूटी
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
ट्रेंडिंग
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget