हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarur Stampede: 'करूर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद...', एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया शोक

Karur Stampede: 'करूर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद...', एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया शोक

तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई है. पीएम मोदी, अमित शाह और अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 28 Sep 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार (27 सितंबर 2025) को अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की जनसभा के दौरान अफरा-तफरी मच गई. कार्यक्रम स्थल पर जुटी भारी भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई. इस हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

रैली के दौरान कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. सूत्रों के अनुसार, स्थल पर भीड़ अत्यधिक होने के कारण हालात बिगड़ गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने X पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करूर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में हुई दुखद मौत से बहुत दुखी हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. शाह ने तमिलनाडु सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया.

अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी की प्रतिक्रिया

अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि करूर में आयोजित टीवीके की प्रचार सभा के दौरान भीड़ की अराजकता के कारण लोगों की मौत और कई अन्य के अस्पताल में इलाज कराने की खबर चौंकाने वाली और दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. पलानीस्वामी ने पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर को अस्पताल जाकर घायलों की मदद करने का निर्देश भी दिया.

Published at : 28 Sep 2025 07:24 AM (IST)
Tags :
AIADMK NARENDRA MODI AMIT SHAH Karur Stampede
