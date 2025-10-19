हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘DRDO की सालों की मेहनत पर BJP...’, ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बोलीं TMC नेता काकोली दस्तीदार

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (18 अक्टूबर) को लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ बन गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Oct 2025 05:07 PM (IST)
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता कालोली घोष दस्तीदार ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को ब्रह्मोस मिसाइलों पर सालों से चल रहे काम को लेकर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की सराहना की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है. काकोली दस्तीदार ने ब्रह्मोस मिसाइलों की उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए भाजपा की आलोचना की है. इसके अलावा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सैनिकों को मिलना चाहिए, न कि सत्तारूढ़ पार्टी को.

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए दस्तीदार ने कहा, ‘ऐसी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है. डीआरडीओ के वैज्ञानिक कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं. इसलिए इसका श्रेय भाजपा के बजाए उन्हें और हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए.

ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या बोले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एयरोस्पेस सेंटर में घरेलू स्तर पर बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच के लॉन्च को भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और सामर्थ्य बताया. ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने समारोह में अपने संबोधन में कहा, ‘लखनऊ स्थित प्रोडक्शन फेसिलिटी 100 ब्रह्मोस मिसाइलों को विकसित किया जाएगा, जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ बन गई है. निर्माण के बाद मिसाइलों की आपूर्ति भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को की जाएगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों की भूमिका के बारे बताते हुए कहा था, ‘इस ब्रह्मोस मिसाइल ने दिखा दिया है कि यह अपने परीक्षण से कहीं आगे निकल चुकी है और राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे बड़ा व्यावहारिक सबूत बन गई है.’ उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की धरती के हर छोर तक है.’

यह भी पढ़ेंः दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...

Published at : 19 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Kakoli Ghosh Dastidar BrahMos Missile TMC DRDO RAJNATH SINGH
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
