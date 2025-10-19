दिवाली को लेकर दिए अखिलेश यादव के बयान पर चौतरफा बवाल मचा है. विश्व हिंदू परिषद ने भी अखिलेश यादव के बयान पर विरोध जताया है. वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दीपावली पर क्रिसमस के कसीदे पढ़ रहे हैं. दीपमालिका के दीयों ने इनका दिल इतना जलाया कि 100 करोड़ हिंदुओं को नसीहत देकर बोले 'दीए और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो क्रिसमस से सीखो.

विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि स्वयं को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों और धर्मांतरणकारी गैंगों के इन कथित मसीहा को हिंदुओं से अधिक ईसाई प्यारे हैं. स्वदेशी से अधिक विदेशी त्योहारों पर बलिहारे हैं.

'दिवाली के रीति रिवाज के लिए ईसाइयों से सीख लेनी पड़ेगी'

उन्होंने आगे कहा कि जब ईसाइयत का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से मनाई जाने वाली दिवाली के रीति रिवाज व तौर तरीकों के लिए हिंदू समाज को अब ईसाइयों से सीख लेनी पड़ेगी. भगवान राम और श्रीकृष्ण की पावन धरा पर अवैध धर्मांतरण का नंगा नाच ऐसे ही नेताओं के संरक्षण में हुआ, जो अपने कैबिनेट में भी जिहादी और अपराधियों की भरमार रखते थे.

जरा सुनिए तो...

यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को.. जो दीपावली पर क्रिसमस के कसीदे पढ़ रहे हैं। दीपमालिका के दियों ने इनका दिल इतना जला कि 100 करोड़ हिंदुओं को नसीहत देकर बोले 'दीए और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो, क्रिसमस से सीखो।'



स्वयं को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों और… pic.twitter.com/QiXsjqQT1Z — विनोद बंसल Vinod Bansal বিনোদ বনসল వినోద్ బన్సాల్ (@vinod_bansal) October 19, 2025

विनोद बंसल ने कहा कि वो कह रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर एक सुझाव है, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय है पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगाकर रखते हैं, वे लोग. उन्हीं से सीख लो बस. क्यों खर्चा करना बार-बार दियों का मोमबत्ती का और यह दिमाग लगाना.

अरे कुछ तो शर्म करो टीपू- विनोद बंसल

विहिप प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दो महीने बाद आने वाला विदेशी मान्यताओं का क्रिसमस तो इन्हें लग रहा है कि आ ही चुका है. पर 2 दिन बाद की दिपावली पर हमारे कुम्हार भाइयों के हाथों से बने दो दीयों की खरीद से PDA के ढकोसलेबाजों को दिवाली पर अपना दिवाला निकलता दिख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अरे कुछ तो शर्म करो टीपू. अयोध्या की जगमगाहट और हिंदुओं की खुशी से इतनी जलन ठीक नहीं है.

ये भी पढ़ें

'PAK ने जानबूझकर बढ़ाया तालिबान के साथ तनाव ताकि ट्रंप...', शहबाज-मुनीर को लेकर एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा