तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार (6 जुलाई) को बताया कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रिस्पॉन्स फाइल किया है. उन्होंने कहा कि हमने विस्तृत रिप्लाई दिया है. 1998 में AITC की कमेटी गठित हुई थी तब 3 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल होने की बात थी.

कल्याण बनर्जी ने कहा कि AITC में 5 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल रहता है दूसरा गुट जो दावा कर रहा है कि कमेटी भंग हो गई है ये गलत है. पार्टी के संविधान के मुताबिक 2022 में कमेटी गठित हुई थी जिसका कार्यकाल 2027 तक है. पिछले सभी चुनावों में इन सभी ने हस्ताक्षर किए है लेकिन 3 मई को स्पीकर के सामने कहा कि वो एक AITC का ब्लॉक है.

टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो (बागी गुट) फ्रॉड कर रहे हैं. उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने आगे बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने 3 पॉइंट रखे थे टीएमसी की लाइफ और टीएमसी की वर्किंग कमेटी के बारे में. दिसंबर 1997 में टीएमसी का संविधान बना था और उसके बाद हमें सिंबल मिला था.

2006 में ममता बनर्जी ने टीएमसी के चेयरपर्सन के नाते चुनाव आयोग को बता दिया कि हमारा पार्टी का संविधान 4 साल की जगह 5 साल के लिए है और 5 साल के बाद पार्टी के अंतराल पर चुनाव होगा.

टीएमसी में इलेक्शन को लेकर क्या बोले बनर्जी

उन्होंने आगे कहा कि 2022 में पार्टी के अंदर आखिरी बार चुनाव हुआ था, उस समय ब्लॉक लेवल, जिला, राज्य और बाकी सभी लेवल पर टीएमसी में इलेक्शन हुआ था. 2022 में ममता बनर्जी चेयरपर्सन थी वर्किंग कमेटी की, जिसकी 2027 तक कार्यकाल है लेकिन जो दूसरा गुट है वह यह कह रहा है कि 2025 में ही यह कार्यकाल खत्म हो गया. मेरा कहना यह है कि अगर 2025 में ही खत्म हो गया तो फिर 2026 के चुनाव में आपने कैसे चुनाव लड़ा.

बागी गुट पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि आप MLA नहीं है आप फ्रॉड प्रोडक्ट है आप लोगों को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से सिंबल गलत है. 3 जून को वह लोग स्पीकर के पास जाकर कहते हैं कि हम लोग AITC के एक ब्लॉक है हमारा लीडर अलग है यानि कि आपने मान लिया था कि मुख्य AITC अलग है.

भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी का किया जिक्र

उन्होंने आगे कहा कि भूपेंद्र यादव ने उनके लिए कोई वकील भेजा है जिसको लेकर वह लोग घूम रहे हैं. इस ब्लॉक का किसी जिले में या राज्य में पदाधिकारी नहीं है तो ये कैसे असली पार्टी हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने उनके लिए होटल बुक कराया था, वहां जाकर इन लोगों ने एक कमेटी बनाई और फ्रॉड किया.

टीएमसी नेता ने कहा कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे. जनता की अदालत में भी लड़ेंगे और अदालत में भी लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा. बीजेपी जो भी बोलती है उस पर वह लोग नाच रहे हैं. ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल ने 41 फीसदी वोट दिया है. हम लोग जान लगाकर लड़ेंगे और देखेंगे कि आप में कितनी हिम्मत है.

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