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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस्लामिक NATO जैसा बना नया गुट, 3 मुस्लिम देशों ने की डील, क्या है मक्का एग्रीमेंट

इस्लामिक NATO जैसा बना नया गुट, 3 मुस्लिम देशों ने की डील, क्या है मक्का एग्रीमेंट

सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की है. तुर्किये अमेरिका के अगुवाई वाले नाटो का सदस्य है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 08 Aug 2026 02:35 PM (IST)
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सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की है. मक्का के पवित्र शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ये डील की.

मक्का एग्रीमेंट को कहीं न कहीं इस्लामिक NATO का भी नाम दिया जा रहा है. पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 170 परमाणु हथियार हैं. ऐसे में इस मिलिट्री अलायंस के पास इतने ही यानी 170 न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे. ऐसे में अगर इन तीनों देशों की आर्मी को मिला दिया जाए, तो इस इस्लामिक नाटो के कुल सैनिकों की संख्या हो जाएगी करीब 20 लाख. यानी करीब-करीब चीन की सेना के बराबर हो जाएगी.

तीनों देशों की सेनाओं के टैंक मिलाकर कुल 7 हजार हो जाएंगे. इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स की संख्या बढ़कर 90 हजार हो जाएगी. फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान तीनों देशों के पास मिलाकर करीब 1000 हो जाएंगे. साथ ही बता दें कि इसमें जल्द सऊदी अरब और तुर्किये को अमेरिका से मिलने वाले एफ-35 जैसे बेहद एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट को जोड़ देंगे तो लड़ाकू विमानों की संख्या और बढ़ जाएगी. 

जंगी जहाजों की संख्या 500 
इन सबके अलावा युद्धपोत या जंगी जहाज को मिला दें तो कुल संख्या करीब 500 हो जाएगी. इसके अलावा पनडुब्बियों की संख्या 30 से ज्यादा हो जाएगी. अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आज तुर्किये अमेरिका के अगुवाई वाले नाटो का सदस्य है. इसके अलावा सऊदी अरब जी-20 का अहम सदस्य है. 

OPEC का प्रमुख है सऊदी अरब
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी औपेक (OPEC) का प्रमुख भी इस वक्त सऊदी अरब है. अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने के बाद इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान की भी साख बढ़ गई है. पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र के मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर है और चीन ने समय-समय पर पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए हैं. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्किये के दिए ड्रोन्स का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 08 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Turkey Pakistan
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