इस्लामिक NATO जैसा बना नया गुट, 3 मुस्लिम देशों ने की डील, क्या है मक्का एग्रीमेंट
सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की है. तुर्किये अमेरिका के अगुवाई वाले नाटो का सदस्य है.
सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की है. मक्का के पवित्र शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ये डील की.
मक्का एग्रीमेंट को कहीं न कहीं इस्लामिक NATO का भी नाम दिया जा रहा है. पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 170 परमाणु हथियार हैं. ऐसे में इस मिलिट्री अलायंस के पास इतने ही यानी 170 न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे. ऐसे में अगर इन तीनों देशों की आर्मी को मिला दिया जाए, तो इस इस्लामिक नाटो के कुल सैनिकों की संख्या हो जाएगी करीब 20 लाख. यानी करीब-करीब चीन की सेना के बराबर हो जाएगी.
तीनों देशों की सेनाओं के टैंक मिलाकर कुल 7 हजार हो जाएंगे. इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स की संख्या बढ़कर 90 हजार हो जाएगी. फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान तीनों देशों के पास मिलाकर करीब 1000 हो जाएंगे. साथ ही बता दें कि इसमें जल्द सऊदी अरब और तुर्किये को अमेरिका से मिलने वाले एफ-35 जैसे बेहद एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट को जोड़ देंगे तो लड़ाकू विमानों की संख्या और बढ़ जाएगी.
जंगी जहाजों की संख्या 500
इन सबके अलावा युद्धपोत या जंगी जहाज को मिला दें तो कुल संख्या करीब 500 हो जाएगी. इसके अलावा पनडुब्बियों की संख्या 30 से ज्यादा हो जाएगी. अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आज तुर्किये अमेरिका के अगुवाई वाले नाटो का सदस्य है. इसके अलावा सऊदी अरब जी-20 का अहम सदस्य है.
OPEC का प्रमुख है सऊदी अरब
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी औपेक (OPEC) का प्रमुख भी इस वक्त सऊदी अरब है. अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने के बाद इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान की भी साख बढ़ गई है. पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र के मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर है और चीन ने समय-समय पर पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए हैं. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्किये के दिए ड्रोन्स का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था.
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