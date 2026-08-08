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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी से मुलाकात के बाद सायोनी घोष-काकोली ने शेयर की तस्वीर, क्या दिया संकेत?

PM मोदी से मुलाकात के बाद सायोनी घोष-काकोली ने शेयर की तस्वीर, क्या दिया संकेत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. काकोली घोष दस्तीदार और सायोनी घोष से भी मुलाकात की. इस मुलाकात की फोटो दोनों सांसदों ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 02:25 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 में NDA के साथ आए सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान डॉ. काकोली घोष दस्तीदार और सायोनी घोष से भी मुलाकात की. इस मुलाकात को सायोनी घोष ने अपने लिए बेहद खास और यादगार बताया. वहीं, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने प्रधानमंत्री को कोलकाता से लाई गई बंगाल की प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई दिखाई. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने बंगाल की कांथा कला की सराहना की और बुनकरों को समर्थन देने का भरोसा दिलाया.

‘प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात, याद रखने वाला पल’

सायोनी घोष ने ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी पहली मुलाकात. याद रखने वाला पल!” उनकी पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात चर्चा में आ गई. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब सायोनी घोष और डॉ. काकोली घोष दस्तीदार सहित NCPI के सांसद NDA के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हैं.

 

काकोली घोष ने दिखाई बंगाल की कांथा कढ़ाई

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने भी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की जानकारी साझा की. उन्होंने नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर बताया कि प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा कोलकाता से लाई गई बंगाल की कांथा कढ़ाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल के बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र को समर्थन देने का भरोसा दिलाया. कांथा कढ़ाई बंगाल की पारंपरिक हस्तकला की पहचान मानी जाती है.

7 अगस्त को करीब 45 सांसदों के साथ PM की नाश्ते पर बैठक

इससे पहले 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 45 सांसदों के साथ नाश्ते पर महत्वपूर्ण बैठक की थी. इसमें शिवसेना के सात, NCPI के 20, अजित पवार गुट की NCP के दो सांसदों तथा उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य सांसद शामिल हुए थे. नाश्ते के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा. इस दौरान उन्होंने धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर के योगाभ्यास के बारे में भी जानकारी ली.

ये भी पढ़ें- Exclusive: यूपी चुनाव के लिए तैयार है चिराग पासवान की पार्टी, अमित शाह से सीट शेयरिंग पर हुई बात?

सांसदों को विकास कार्यों में तेजी लाने का गुरुमंत्र

बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए उपलब्ध संसाधनों और अधिकारों का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र से जुड़ी किसी भी विकास योजना के लिए सांसद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने सांसदों को गरीबों, मजदूरों और किसानों से नियमित रूप से मिलने, उनकी समस्याओं को समझने और जमीनी स्थिति से हमेशा अपडेट रहने की सलाह दी.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Saayoni Ghosh PM Narendra Modi PM Modi Dr Kakoli Ghosh Dastidar
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