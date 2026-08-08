PM मोदी से मुलाकात के बाद सायोनी घोष-काकोली ने शेयर की तस्वीर, क्या दिया संकेत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 में NDA के साथ आए सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान डॉ. काकोली घोष दस्तीदार और सायोनी घोष से भी मुलाकात की. इस मुलाकात को सायोनी घोष ने अपने लिए बेहद खास और यादगार बताया. वहीं, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने प्रधानमंत्री को कोलकाता से लाई गई बंगाल की प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई दिखाई. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने बंगाल की कांथा कला की सराहना की और बुनकरों को समर्थन देने का भरोसा दिलाया.

‘प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात, याद रखने वाला पल’

सायोनी घोष ने ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी पहली मुलाकात. याद रखने वाला पल!” उनकी पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात चर्चा में आ गई. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब सायोनी घोष और डॉ. काकोली घोष दस्तीदार सहित NCPI के सांसद NDA के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हैं.

My first meeting with honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji.

A moment to remember! pic.twitter.com/jzZ9f9gUpx — Saayoni Ghosh (@sayani06) August 7, 2026

काकोली घोष ने दिखाई बंगाल की कांथा कढ़ाई

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने भी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की जानकारी साझा की. उन्होंने नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर बताया कि प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा कोलकाता से लाई गई बंगाल की कांथा कढ़ाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल के बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र को समर्थन देने का भरोसा दिलाया. कांथा कढ़ाई बंगाल की पारंपरिक हस्तकला की पहचान मानी जाती है.

#National Handloom Day being observed by Honble Prime Minister Sri Narendra Modiji He is appreciating “ Bengal ‘ s Kantha stitch I brought from Kolkata and pledging to support weavers pic.twitter.com/YRc7lbNgtp — Dr. KakoliGDastidar (@kakoligdastidar) August 7, 2026

7 अगस्त को करीब 45 सांसदों के साथ PM की नाश्ते पर बैठक

इससे पहले 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 45 सांसदों के साथ नाश्ते पर महत्वपूर्ण बैठक की थी. इसमें शिवसेना के सात, NCPI के 20, अजित पवार गुट की NCP के दो सांसदों तथा उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य सांसद शामिल हुए थे. नाश्ते के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा. इस दौरान उन्होंने धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर के योगाभ्यास के बारे में भी जानकारी ली.

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सांसदों को विकास कार्यों में तेजी लाने का गुरुमंत्र

बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए उपलब्ध संसाधनों और अधिकारों का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र से जुड़ी किसी भी विकास योजना के लिए सांसद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने सांसदों को गरीबों, मजदूरों और किसानों से नियमित रूप से मिलने, उनकी समस्याओं को समझने और जमीनी स्थिति से हमेशा अपडेट रहने की सलाह दी.