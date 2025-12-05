Tamil Nadu News: भारतीय चुनाव आयोग मतदाताओं को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष गहन संशोधन कर रहा है. SIR नामक इस पद्धति का विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहा है. तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. SIR से जुड़े कामों के लिए फॉर्म बूथ एजेंटों के माध्यम से सौंपे जा रहे हैं और फॉर्म भरकर वापस लिए जा रहे हैं. SIR कार्य समाप्त होने में अभी 8 दिन शेष हैं.

6.37 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए

SIR से जुड़े काम 11 तारीख को समाप्त होने वाले हैं, जबकि 16 तारीख को मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जाएगा. वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु में 6.41 करोड़ मतदाताओं में से 6.37 करोड़ को गणना फॉर्म दिए गए हैं. यानी 99.33 प्रतिशत. इन फॉर्मों में से 5.18 करोड़ फॉर्मों का सत्यापन किया गया है और उन्हें वापस ले लिया गया है.

इन फॉर्मों में से कुछ अपरिहार्य कारणों से 84.91 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं लिए जा सके हैं. यह पता चला है कि 25.73 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो गई है और 39.28 लाख मतदाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं. 8.95 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल सका है. कुल 84.91 लाख फॉर्म 13 प्रतिशत हैं. चूंकि अभी तक 13 प्रतिशत फॉर्म वापस नहीं लिए जा सके हैं, इसलिए सवाल उठता है कि क्या वे मतदाता सूची में शामिल हो पाएंगे?

इस संबंध में चुनाव आयोग से मिली जानकारी में कहा गया है कि SIR कार्य अभी तक पूरी तरह से पूरे नहीं हुए है, इसलिए इससे पहले मतदाताओं को हटाने के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. इस सूची में 25.72 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है. अकेले चेन्नई में यह संख्या 1.49 लाख है. उन्हें फिर से मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि उनके फॉर्म अपलोड किए जाएंगे और उन्हें मृत दिखाया जाएगा.

मतदाताओं को शामिल करने की कार्रवाई

16 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष मतदाता सूची में नाम शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी. इस शिविर के माध्यम से, जो लोग चले गए हैं, वे अपने वर्तमान निवास स्थान पर मतदान केंद्र के अधिकारियों या वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम शामिल कर सकते हैं.

अभी तक 85 लाख मतदाताओं की स्थिति क्या है जिन्होंने मतदाता विशेष गहन संशोधन फॉर्म वापस नहीं लिए हैं? यह सवाल उठता है. चुनाव आयोग के जारी अंतिम मतदाता सूची पर निर्भर करता है कि तमिलनाडु में मतदाता कौन हैं? क्या उत्तर भारतीयों का कोई प्रभाव पड़ेगा?

हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में बीजेपी-जनता दल (यू) गठबंधन को भारी जीत मिली. कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरह हार गई. वे अपनी हार का कारण SIR बता रहे हैं. राहुल गांधी ने SIR की कार्रवाई को खुले तौर पर वोट चोरी बताया है.