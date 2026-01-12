फिल्मी पर्दे पर जब मेगास्टार चिरंजीवी का जादू चल रहा था और सिनेमाघर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, ठीक उसी वक्त कुकटपल्ली के अर्जुन थिएटर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. चिरंजीवी की नई फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद' के पहले दिन का शो देखने पहुंचे एक रिटायर्ड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की सिनेमाघर के भीतर ही मौत हो गई. इस दुखद खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि वहां मौजूद अन्य प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है.

मॉर्निंग शो देखने पहुंचे थे पूर्व ASI

सोमवार की सुबह हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित अर्जुन थिएटर में माहौल उत्सव जैसा था. मेगास्टार चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद' का पहला दिन (12 जनवरी, 2026) था. 12वीं बटालियन के रिटायर्ड एएसआई आनंद कुमार (लगभग 50 वर्ष) भी अपने पसंदीदा अभिनेता की फिल्म का 11:30 बजे का मॉर्निंग शो देखने के लिए पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद तक वह काफी उत्साहित थे और अन्य प्रशंसकों की तरह फिल्म का आनंद ले रहे थे.

कार्डियेक अरेस्ट से हुई मौत

फिल्म के बीच में जब दर्शक स्क्रीन पर मेगास्टार की अदाकारी में खोए हुए थे, तभी अचानक आनंद कुमार ने अपनी सीट पर दम तोड़ दिया. शुरुआत में पास बैठे लोगों को लगा कि शायद वह भावुक हो गए हैं या अचानक सो गए हैं, लेकिन शरीर में कोई हलचल न होने पर थिएटर स्टाफ को सूचित किया गया. आनन-फानन में उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का प्राथमिक अनुमान है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा (Cardiac Arrest) पड़ने से हुई है.

पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लिया

एक पूर्व पुलिस अधिकारी की इस तरह अचानक मौत की सूचना मिलते ही कुकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, 'प्रथम दृष्टया यह मामला कार्डियक अरेस्ट का लग रहा है, लेकिन मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.' फिलहाल पुलिस ने इसे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के रूप में दर्ज किया है.