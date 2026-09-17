गणेश विसर्जन में छह छात्रों की मौत, सीएम रेवंत रेड्डी ने जताया दुख, जानें क्या कहा?

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेलंगाना और ओडिशा में अलग-अलग हादसों में कई लोगों की मौत हो गई. तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पटानचेरु इलाके के पेड्डाकांजरला गांव में विनायक प्रतिमा विसर्जन के लिए गए छह छात्रों की दुखद मौत हो गई. वहीं, ओडिशा में पिछले 24 घंटे के दौरान डूबने की 14 घटनाओं में नौ लोगों की मौत हुई, जबकि सात लोगों को बचा लिया गया. कई स्थानों पर लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है.

तेलंगाना में छह छात्रों की मौत से मुख्यमंत्री ने जताया दुख

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जिले में छह छात्रों की मौत पर गहरा दुख जताया. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सभी छात्र पटानचेरु के पेड्डाकांजरला गांव में विनायक प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान जरूरी सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

ओडिशा में 24 घंटे में डूबने की 14 घटनाएं

ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में डूबने की 14 घटनाएं सामने आईं. इन हादसों में नौ लोगों की मौत हुई, जबकि सात लोगों को बचा लिया गया. बचाए गए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसों की जानकारी गंजाम जिले के हिंजिलिकाटु, सुंदरगढ़, भद्रक, कोरापुट और कालाहांडी जिलों से मिली है. विभाग के मुताबिक, नौ शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है. उसकी तलाश में बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

जगतसिंहपुर में नदी में तीन लोग लापता

जगतसिंहपुर जिले के गोपालपुर, एरासमा इलाके में ओडानाला के पास नदी में तीन लोगों के लापता होने की सूचना के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया. एरासमा फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश शुरू की. विभाग के अनुसार, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने की एक घटना में चार शव बरामद किए गए हैं. इलाके में अभी भी खोज अभियान जारी है और बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने में जुटे हैं.

गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे

ओडिशा में सामने आईं ये घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर गणेश विसर्जन के दौरान हुईं. हादसों के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों के मुताबिक, जिन स्थानों पर लोग अब भी लापता हैं, वहां खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है. प्रशासन की टीमें घटनास्थलों पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

यह भी पढ़िएः 'सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर...', अमित शाह ने यूं दी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई