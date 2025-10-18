हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं’, विभाग प्रमुखों को तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी की चेतावनी

‘योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं’, विभाग प्रमुखों को तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी की चेतावनी

Revanth Reddy: CM रेवंत रेड्डी ने अपने आवास पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और CMO सचिवों के साथ बैठक की और कहा कि अधिकारियों को सरकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में और अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Oct 2025 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को सभी विभागों के मुख्य सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई या कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ‘जनता की सरकार के सत्ता में आने के दो साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है. अगर अब भी यह रवैया जारी रहा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.’

उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी न करे या सरकार की बदनामी का कारण न बने. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभाग परस्पर समन्वय के साथ ऐसे निर्णयों और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें, जिनसे जनता को सीधा लाभ पहुंचे.

CM आवास पर रेड्डी ने मुख्य सचिव और CMO सचिवों से की बैठक

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार (18 अक्टूबर) की सुबह अपने आवास पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और सीएमओ सचिवों के साथ विशेष बैठक की. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में और अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए.

उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी विभागों के सचिवों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करें और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें. उन्होंने सीएमओ के अधिकारियों से कहा कि सरकार की ओर से आवश्यक कदमों को तुरंत उनके ध्यान में लाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी फाइल या काम को रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे केंद्र से प्राप्त होने वाले अनुदान और केंद्रीय योजनाओं के फंड प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में राज्य का हिस्सा चुकाने पर केंद्र से फंड मिल सकता है, उन योजनाओं को पहले प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने आगे कहा, ‘अब से मुख्य सचिव के साथ-साथ सीएमओ के अधिकारी भी अपने संबंधित विभागों की साप्ताहिक रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगे और मैं स्वयं उनकी प्रगति की समीक्षा करूंगा.’

यह भी पढे़ंः इस राज्य में माता-पिता की सेवा न करने पर सैलरी काटेगी सरकार, CM ने किया कानून लाने का ऐलान

Published at : 18 Oct 2025 11:18 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Chief Minister Revanth Reddy TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
ट्रेंडिंग
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget