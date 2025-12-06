Tamilnadu: पहले पति से नहीं लिया तलाक, दो बच्चों की मां ने इंस्टाग्राम पर मिले शख्स से की शादी

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के पास पहला पति जीवित होने पर भी, उसे बिना बताए पत्नी ने दूसरी शादी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनीखेज फैला दी है. तिरुनेलवेली जिले के अंबसमुद्रम के पास शिवंतीपुरम इलाके की एक महिला चेन्नई की एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी. इस महिला की पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी 15 साल की बेटी और 13 साल का बेटा है.

इंजीनियर के प्यार में पड़ गई महिला

बता दें कि इस स्थिति में चेन्नई में काम करने के कारण, उसने अपने दोनों बच्चों को शिवंतीपुरम में अपने माता-पिता के पास छोड़ दिया. इस तरह, इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय रहने वाली महिला को एक साल पहले नामक्कल जिले के परमथी वेलूर के पास पांडमंगलम के एक युवक से मिलवाया गया था. 34 साल व्यक्ति एक इंजीनियर है. वह बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है. उस महिला ने उससे कहा कि वह अभी 30 साल की है. उसने कहा कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है. एक बिंदु पर दोनों प्यार में पड़ गए. इस बीच, उस महिला ने अपने माता-पिता को अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताया.

काशी विश्वनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई

उसने उस युवक से भी बात की और शादी के लिए सहमति प्राप्त की. 30 नवंबर को पांडमंगलम काशी विश्वनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई. इसमें दुल्हन के परिवार की ओर से केवल नाममात्र के लोग ही आए थे. इसके बाद दोनों ने शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. यह देखकर हैरान होकर, उस महिला के पहले पति ने न्याय की मांग की और उस महिला के माता-पिता को लेकर उस युवक के घर रिश्तेदारों के साथ गए. उस समय, दूसरे दूल्हे पर मारपीट की गई. जब युवक के रिश्तेदारों ने पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं.

बच्चों को पुलिस को सौंपकर चला गया शख्स

इसके बाद, वे परमथी वेलूर गए और सभी महिला पुलिस स्टेशन गए और घटनाएं बताईं. दूल्हे ने शादी के लिए पहना हुआ 5 संवरन का ताली चेन ले लिया. मैंने उस महिला पर अब तक 5 लाख रुपये खर्च किए हैं. अब मैं धोखा खा गया हूं. मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, युवक रिश्तेदारों के साथ चला गया. मुझे धोखा देकर दूसरी शादी करने वाली यह महिला मुझे नहीं चाहिए, पहले पति ने महिला को झटक दिया. बच्चों को पुलिस को सौंपकर चला गया, इसके बाद पुलिस ने महिला को चेतावनी दी और बच्चों के साथ उसे उसके गृहनगर भेज दिया. इस घटना से हड़कंप मच गया है.