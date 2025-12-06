हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamilnadu: पहले पति से नहीं लिया तलाक, दो बच्चों की मां ने इंस्टाग्राम पर मिले शख्स से की शादी

Tamilnadu: पहले पति से नहीं लिया तलाक, दो बच्चों की मां ने इंस्टाग्राम पर मिले शख्स से की शादी

Tirunelveli News: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक महिला ने पहला पति जीवित होने के बाद भी उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली. महिला के दो बच्चे भी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के पास पहला पति जीवित होने पर भी, उसे बिना बताए पत्नी ने दूसरी शादी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनीखेज फैला दी है. तिरुनेलवेली जिले के अंबसमुद्रम के पास शिवंतीपुरम इलाके की एक महिला चेन्नई की एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी. इस महिला की पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी 15 साल की बेटी और 13 साल का बेटा है.

इंजीनियर के प्यार में पड़ गई महिला

बता दें कि इस स्थिति में चेन्नई में काम करने के कारण, उसने अपने दोनों बच्चों को शिवंतीपुरम में अपने माता-पिता के पास छोड़ दिया. इस तरह, इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय रहने वाली महिला को एक साल पहले नामक्कल जिले के परमथी वेलूर के पास पांडमंगलम के एक युवक से मिलवाया गया था. 34 साल व्यक्ति एक इंजीनियर है. वह बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है. उस महिला ने उससे कहा कि वह अभी 30 साल की है. उसने कहा कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है. एक बिंदु पर दोनों प्यार में पड़ गए. इस बीच, उस महिला ने अपने माता-पिता को अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताया. 

काशी विश्वनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई

उसने उस युवक से भी बात की और शादी के लिए सहमति प्राप्त की. 30 नवंबर को पांडमंगलम काशी विश्वनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई. इसमें दुल्हन के परिवार की ओर से केवल नाममात्र के लोग ही आए थे. इसके बाद दोनों ने शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. यह देखकर हैरान होकर, उस महिला के पहले पति ने न्याय की मांग की और उस महिला के माता-पिता को लेकर उस युवक के घर रिश्तेदारों के साथ गए. उस समय, दूसरे दूल्हे पर मारपीट की गई. जब युवक के रिश्तेदारों ने पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं. 

बच्चों को पुलिस को सौंपकर चला गया शख्स

इसके बाद, वे परमथी वेलूर गए और सभी महिला पुलिस स्टेशन गए और घटनाएं बताईं. दूल्हे ने शादी के लिए पहना हुआ 5 संवरन का ताली चेन ले लिया. मैंने उस महिला पर अब तक 5 लाख रुपये खर्च किए हैं. अब मैं धोखा खा गया हूं. मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, युवक रिश्तेदारों के साथ चला गया. मुझे धोखा देकर दूसरी शादी करने वाली यह महिला मुझे नहीं चाहिए, पहले पति ने महिला को झटक दिया. बच्चों को पुलिस को सौंपकर चला गया, इसके बाद पुलिस ने महिला को चेतावनी दी और बच्चों के साथ उसे उसके गृहनगर भेज दिया. इस घटना से हड़कंप मच गया है. 

और पढ़ें
Published at : 06 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News CRIME Tirunelveli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: जनता की समस्या को मिला समाधान एयर इंडिय, स्पासजेट शुरु करेंगे अतिरिक्त उड़ान !
Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget