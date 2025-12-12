North-East Monsoon in Tamil Nadu: तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मानसून अंतिम चरण में पहुंच गया है. पिछले अक्टूबर महीने की 16 तारीख को शुरू हुआ उत्तर-पूर्वी मानसून नवंबर महीने में निराशाजनक रहा. वहीं अक्टूबर की शुरुआत में यह जोरदार था. कई जिलों में भारी बारिश हुई. विशेष रूप से, डिडवा तूफान 4 दिनों तक चेन्नई के पास केंद्रित रहा. इसके कारण लगातार बारिश से लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ. इस स्थिति में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है.

तमिलनाडु में बारिश की संभावना कम

इस स्थिति में, चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले एक हफ्ते में तमिलनाडु में मौसम कैसा रहेगा, इस पर एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि पूर्वी हवा की गति में बदलाव के कारण, आज 12 दिसंबर और कल 13 दिसंबर दक्षिण तमिलनाडु और डेल्टा जिलों में कुछ स्थानों पर, कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. शेष तमिलनाडु और पुडुचेरी में शुष्क मौसम रहने की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छा सकता है.

इसके अलावा, 14 तारीख को दक्षिण तमिलनाडु और डेल्टा जिलों में कुछ स्थानों पर, 15 तारीख को तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा, 16, 17 और 18 दिसंबर को तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर, आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है. 12 से 14 दिसंबर तक तमिलनाडु में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे कम हो सकता है.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे

कल 13 दिसंबर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छा सकता है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

12 से 15 दिसंबर तक दक्षिण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, मन्नार की खाड़ी और कन्याकुमारी सागर क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बीच-बीच में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है.