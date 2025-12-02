Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कांचीपुरम नगर निगम के तिरुकालमेडु इलाके में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक घटना हुई. यहां रहने वाला कुट्टी उर्फ लक्ष्मीमन (56), जो राजाजी मार्केट में ठेके पर शौचालय साफ करने का काम करता है, अक्सर शराब पीकर घर आता था और परिवार में झगड़ा करता था. उसकी पत्नी संधवली (52) और 75 साल की सास तिलकावती उसके शराब पीने और गाली-गलौज से हमेशा परेशान रहती थीं.

गुस्से में शराबी ने शुरू किया झगड़ा

घटना के दिन भी लक्ष्मीमन शराब के भारी नशे में घर पहुंचा. दोपहर का समय था और घर में केवल उसकी पत्नी और सास मौजूद थीं. नशे में धुत लक्ष्मीमन ने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. पैसे न देने पर वह गुस्से में आग-बबूला हो गया और हमेशा की तरह झगड़ा शुरू कर दिया. बात इतनी बढ़ गई कि पति-पत्नी के बीच हाथापाई होने लगी.

शख्स ने सास पर हथौड़े से किया हमला

लड़ाई के बीच गुस्से में आकर लक्ष्मीमन ने घर में रखा हथौड़ा उठा लिया और अपनी पत्नी संधवली पर तेज वार करने लगा. लगातार कई वारों के बाद संधवली वहीं गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई. जब 75 साल की सास तिलकावती बहू को बचाने के लिए आगे आईं तो लक्ष्मीमन ने उन पर भी हथौड़े से हमला कर दिया. महिला सिर और शरीर पर गहरी चोट लगने से मौके पर ही बेहोश होकर गिर गईं.

दोनों की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़कर घर पहुंचे. उन्हें देखकर लक्ष्मीमन तुरंत घर से भाग गया. पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. दोनों घायल महिलाओं को खून से लथपथ स्थिति में कांचीपुरम सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां गंभीर हालत में भर्ती महिला तिलकावती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पत्नी संधवली अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली

इस घटना के बाद पूरे तिरुकालमेडु इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों में गुस्सा और डर दोनों है कि नशे में कैसे कोई इंसान इतना हिंसक हो सकता है. तालुक पुलिस ने महिला की मौत और पत्नी पर जानलेवा हमले के मामले में हत्या और हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी लक्ष्मीमन की तलाश में जुट गई हैं.