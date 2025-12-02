Kolkata News: दिसंबर का पहला वीकेंड चल रहा है. सर्दी आखिरकार दस्तक देने वाली हैं. अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से दक्षिण बंगाल में तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा. पिछले कई दिनों से बंगाल में रातें हल्की ठंडी जरूर थीं, लेकिन असली सर्दी महसूस नहीं हो रही थी. अब मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक ‘सिटी ऑफ जॉय’ कोलकाता में लोगों को ठंडी हवाएं और कंपकंपी का एहसास होने लगेगा.

15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान

पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार और रविवार को कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा. नवंबर में तापमान 18 डिग्री तक जरूर आया था, लेकिन यह 15 डिग्री के आसपास नहीं पहुंच पाया था. इस बार महीने की शुरुआत में ही सर्दी का असर साफ दिखने की उम्मीद है.

दक्षिण बंगाल के अलावा पश्चिमी जिलों जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. इन जिलों में ठंडी हवा का असर पहले से ज्यादा तेज महसूस होगा.

चक्रवातों के बाद ठंडी हवा का रास्ता खुला

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में बंगाल की खाड़ी में लगातार चक्रवातों के बनने से पूर्वी हवा सक्रिय रही. इसके कारण उत्तर-पश्चिम की ठंडी हवाएं बंगाल तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही थीं. इसी वजह से कई बार उम्मीद बनने के बावजूद ठंड बढ़ नहीं पाई और तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहा. अब जब खाड़ी में मौसम शांत हो रहा है तो ठंडी हवा का रास्ता खुल गया है. इसी कारण बुधवार से पूरे दक्षिण बंगाल में तापमान गिरना तय माना जा रहा है.

दिसंबर की शुरुआत में हुआ असली सर्दी का एहसास

मंगलवार से ही मौसम साफ और शुष्क रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि सुबह के समय आसमान कुछ जगहों पर हल्का बादलों से ढका दिख सकता है और हवा में नमी बनी रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते धूप निकलने की पूरी उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह के मध्य तक दिन में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन रात और सुबह सर्द होंगी. कुल मिलाकर, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बंगाल में असली सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान लगातार नीचे जाता दिखेगा.