हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इंडिया-अफगानिस्तान ब्रदर, नो पासपोर्ट नीड', तालिबान ने खुशी-खुशी किया भारतीय का स्वागत; देखें Video

'इंडिया-अफगानिस्तान ब्रदर, नो पासपोर्ट नीड', तालिबान ने खुशी-खुशी किया भारतीय का स्वागत; देखें Video

India-Afghanistan Relations: इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुए वीडियो को बड़ी संख्या ने लोगों ने देखा, इसे लाइक और शेयर किया है. इंस्टाग्राम के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Oct 2025 10:39 PM (IST)
अफगानिस्तान से हाल ही में सामने आए एक ट्रैवल वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींचा है. इस वीडियो में एक भारतीय पर्यटक को तालिबानी सैनिकों के चेकपोस्ट पर अप्रत्याशित रूप से गर्मजोशी भरे व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो भारतीय के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और देश के सख्त छवि के बीच एक अनोखी झलक पेश करता है.

वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही वह शख्स एक चेकपॉइंट के पास पहुंचता है, दो हथियारबंद तालिबानी सैनिक उसे पासपोर्ट और दस्तावेज जांच के लिए रोकते हैं. इस दौरान जब तालिबानी सैनिकों ने जब उससे उनकी मंजिल और नागरिकता के बारे में पूछा जाता है, तो वह बताता है कि वह काबुल जा रहा है और भारत का नागरिक है. यह सुनते ही तालिबानी सैनिक का व्यवहार अचानक बदल जाता है. वह मुस्कुराने लगता है और भारतीय मोटरिस्ट को बिना किसी दस्तावेज जांच के आगे जाने की अनुमति दे देता है.

भारतीय मोटरिस्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, जमकर हो गया वायरल

इस वीडियो को सबसे पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल ब्लॉगर गौरव शर्मा ने अपने आईडी @wander.da) से शेयर किया. उन्होंने इस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘अफगानिस्तान में बाइक से सफर करते वक्त हर दिन कई तालिबान चेकपॉइंट्स से गुजरना होता है, और इस दौरान बातचीत अक्सर बहुत दिलचस्प होती है, खासकर तब जब आप उनसे कहते हैं कि आप भारत से हैं.’

 
 
 
 
 
A post shared by Gaurav Sharma 🦄 (@wander.da)

वीडियो पर लोगों ने दिए रिएक्शन

इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुए इस वीडियो को बड़ी संख्या ने लोगों ने देखा, इसे लाइक और शेयर किया है. इंस्टाग्राम के अलावा भी यह वीडियो कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा है. कई लोगों ने इस वीडियो पर सकारात्मक टिप्पणियां कीं, तो कुछ ने इस पर आलोचना भी जताई.

एक यूजर ने इस पर लिखा, ‘सच कहूं तो इसमें काफी श्रेय बॉलीवुड को जाता है. इसने भारत के लिए मजबूत सॉफ्ट पावर बनाई है. आज दुनिया में जो हमारी छवि और साख है, उसमें हमारी फिल्मों और फिल्म जगत के लोगों का बड़ा योगदान है.’ दूसरे ने लिखा, ‘दिलचस्प है कि चेकपोस्ट पर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया. मैंने हाल ही में एक भारतीय महिला का भी वीडियो देखा था, जो अफगानिस्तान से गुजर रही थी, लेकिन उसके साथ इन लोगों का बर्ताव काफी अलग था.’

वहीं, एक अन्य यूजर ने आलोचनात्मक लहजे में कहा, ‘कई लोग एक ऐसे देश की यात्रा को लेकर तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जो व्यवस्थित रूप से महिलाओं को दबाता है, उनके बुनियादी अधिकार छीनता है और उनके अस्तित्व को अपमानित करता है. कोई भी समझदार टिप्पणी यह सवाल नहीं उठा रही कि भारत के लोग आखिर क्यों अफगानिस्तान जैसे हालात वाले देश की यात्रा को प्रोत्साहित कर रहे हैं. सच में, क्या कोई महिला वहां उसी तरह की आजादी और कपड़ों में घूम सकती है?’

Published at : 08 Oct 2025 10:39 PM (IST)
Afghanistan Taliban INDIA VIRAL VIDEO
