विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज

कतर एयरवेज की एक फ्लाइट में मांसाहारी भोजन परोसने के कारण एक शाकाहारी यात्री की मौत हो गई. 85 वर्षीय यात्री के परिजनों ने एयरलाइन के खिलाफ गलत तरीके से हुई मौत को लेकर नया मुकदमा दायर किया है. परिजनों ने दावा किया कि एयरलाइन की लापरवाही के कारण 85 वर्षीय शाकाहारी यात्री अशोक जयवीरा की जान चली गई.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)