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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इतिहास सुधारें बीजेपी-RSS', सोनिया गांधी की किताब को लेकर मचे घमासान पर प्रियांक खरगे का जवाब

'इतिहास सुधारें बीजेपी-RSS', सोनिया गांधी की किताब को लेकर मचे घमासान पर प्रियांक खरगे का जवाब

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के बाजार में आते ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास जनता से जुड़े असली मुद्दे खत्म हो चुके हैं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 04:17 PM (IST)
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कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सोनिया गांधी की किताब और टीपू सुल्मान पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी-आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी को अपना इतिहास सुधारने की सलाह दी और आरोप लगाया कि पार्टी हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है. सोनिया गांधी की किताब'बिहॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर बीजेपी की की आपत्तियों का जवाब देते हुए प्रियांक खरगे ने कहा, 'बीजेपी को इस आत्मकथा से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? यह सोनिया गांधी के व्यक्तिगत जीवन, विचारों और अनुभवों की कहानी है. अगर बीजेपी को इससे कोई दिक्कत है, तो यह उनकी अपनी समस्या है." 

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के पास जनता से जुड़े असली मुद्दे खत्म हो चुके हैं, इसलिए वे इस किताब को नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं और आने वाले एक महीने तक इसी पर बेवजह की राजनीति करते रहेंगे. वहीं, टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी के बयानों पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री खरगे ने कहा कि बीजेपी को इतिहास की सही समझ नहीं है.' उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ चार एंग्लो-मैसूर युद्ध लड़े थे. 

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आरएसएस पर प्रियांक खरगे का निशाना

प्रियांक खरगे ने कहा, 'आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन या गोलमेज सम्मेलनों में से किसी में भी हिस्सा नहीं लिया था. जो लोग आजादी की लड़ाई से पूरी तरह दूर रहे, वे आज दूसरों को देशभक्ति और इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं.'

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के बाजार में आते ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी प्रवक्ता सीआर केशवन ने आरोप लगाया कि इस किताब का मकसद नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों पर पर्दा डालना यानी व्हाइटवॉश करना है. बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी की किताब पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के 2004 से 2014 तक के शासनकाल, आपातकाल और गांधी परिवार की राजनीतिक भूमिका को लेकर निशाना साधा है.

बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना

बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी को अपनी किताब में देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़े सवालों पर भी खुलकर बात करनी चाहिए थी. बीजेपी सांसद तरुण चुघ ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर उनसे आग्रह किया कि वे अपनी किताब में देश की प्रमुख घटनाओं का चयनात्मक उल्लेख न करें, बल्कि उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपने परिवार का दृष्टिकोण भी स्पष्ट करें.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 10 Nov 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
BJP Sonia Gandhi Priyank Kharge Belonging A Journey Of Love
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