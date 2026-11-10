गांधी परिवार में देवरानी-जेठानी की अनबन? सोनिया गांधी ने मेनका गांधी पर किए कई खुलासे

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में परिवार और अपने सियासी सफर पर कई खुलासे किए हैं. इसमें उन्होंने जेठ संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी को लेकर भी लिखा है.

सोनिया लिखती हैं “1973 के अंत में संजय गांधी अपने स्कूल के दोस्त की मंगनी में मेनका आनंद से मिले. मेनका संजय से 10 साल छोटी थीं. मेनका एक सेना अधिकारी की बेटी थीं, एलएसआर कॉलेज में पढ़ती थी और थोड़ी बहुत मॉडलिंग करती थीं. अपने रिश्ते की शुरुआत के कुछ ही दिनों में संजय गांधी ने इंदिरा गांधी से कहा कि वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं. इंदिरा को आश्चर्य हुआ क्योंकि संजय ने पहले भी अपने महिला दोस्तों को परिवार से मिलवाता था लेकिन शादी के बारे में वो पहली बार बात कर रहे थे वो भी रिश्ता शुरू होने के कुछ ही दिनों में. इंदिरा ने संजय से इंतज़ार करने के लिए कहा. वैसे भी मेनका उस वक्त नाबालिग थीं, इसलिए शादी के लिए उनके 18 साल के होने का इंतज़ार करना पड़ता.”





सोनिया ने किताब में लिखा है कि “इंदिरा को लगता था कि दोनों की उम्र में अंतर की वजह से आपसी सामंजस्य में दिक्कत होगी. लेकिन ज़्यदा चिंता वाली बात एक जानकारी थी जो इंदिरा को मिली. मेनका की मां अमतेश्वर आनंद संजय पर शादी की तारीख तय करने के लिए दबाव बना रही थीं. इंदिरा ने इस जानकारी की संजय के एक करीबी दोस्त से तस्दीक भी की.”

मेनका बहुत जिंदादिल और बातूनी लड़की थी- सोनिया गांधी

संजय के अड़े रहने पर जल्द ही दोनों की सगाई हुई और सितंबर 1974 में शादी हुई. सोनिया के मुताबिक “मेनका बहुत जिंदादिल और बातूनी लड़की थी, उत्साह से भरी हुई. घर में ऐसी देवरानी का होना बहुत सुकून देने वाला था. उसकी बातें सुनने में मुझे बहुत आनंद आता था. प्रियंका भी अक्सर मेनका के कमरे में उनसे कहानियां सुनती मिलती थी. लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और चिढ़न की शुरुआत होने लगी.”

सोनिया ने लिखा है कि “घर में मुझे बहूरानी कहा जाता था और मेनका को छोटे भाई की पत्नी होने की वजह से छोटी बहूरानी. मेरे लिए हम दोनों उस घर की बेटियां थीं और हमारी जगह बराबर थी. लेकिन मेनका को शायद ये अपमानजनक लगता था. कई बार जब वो रूखा बोलती थीं जो मैं शांति बनाए रखने के लिए चुप रह जाती थी. लेकिन जब मुझे लगता था कि बात बहुत आगे निकल गई है तो मैं भी चुप नहीं रहती थी और उन्हें जवाब देती थी.”

संजय और मेनका के बीच मतभेद भी सामने आने लगे- सोनिया गांधी

सोनिया आगे लिखती हैं “संजय और मेनका के बीच मतभेद भी हमारे सामने आने लगे थे जब दोनों के बीच तेज़ आवाज़ में गुस्सेभरी बातचीत होती थी. जब मेनका गुस्से में होती थीं तो वो गालियां भी देती थीं, यहां तक कि इंदिरा गांधी के सामने भी. एक संयुक्त परिवार में रहना एक युवा लड़की के लिए मुश्किलभरा रहा होगा जब उसका स्वभाव समाज में घुलने मिलने वाला हो. संजय अपने कार प्रोजेक्ट में व्यस्त थे. इंदिरा गांधी पूरे दिन काम करती थीं. राजीव पायलट थे और मैं घर के कामों और बच्चों में व्यस्त रहती थी. हमारा घर उसे नीरस और ज्यादा ही अनुशासन वाला लगा होगा. बाद में मेनका ने संजय के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना शुरू किया और उसका बर्ताव थोड़ा स्थिर हुआ. मेनका ने एक मैगज़ीन सूर्या की शुरुआत की जिसमें उसकी मां निदेशक और मेनका संपादक थीं.”





इंदिरा ने क्यों कहा मेनका के अभी से पर निकलने लगे हैं?

सोनिया के मुताबिक आपातकाल के दौरान संजय गांधी के बर्ताव से पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेता नाखुश थे. संजय गांधी पर मनमानी तरीके से फैसले लेने के आरोप लग रहे थे. इस बीच मेनका की भूमिका से इंदिरा गांधी चिंतित थीं. संजय को समझा-बुझा कर शांत करने के बजाय मेनका संजय की हरकतों को बढ़ावा देती थीं और कई बार संजय के क्रियाकलापों में हिस्सा भी लेती थीं. सोनिया ने किताब में लिखा है कि इंदिरा ने मेनका के लिए उस समय के कैबिनेट सचिव पीएन धर से कहा कि उसके अभी से पर निकलने लगे हैं.