‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर

कांग्रेस सांसद और पूर्व रायनयिक शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एच-1बी वीजा पर लगाई गई भारी फीस को लेकर बड़ा बयान दिया है. शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप के इस कदम को भले ही अमेरिका की ओर से भारत को दिए गए तीसरे झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी वीजा के जरिए उच्च कुशलता वाले भारतीय अमेरिका में काम करने जाते हैं, लेकिन लंबे समय में यह भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ‘इस एच-1बी के मामले को लेकर हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है. यह सिर्फ एक झटका है, जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित था. इससे कुछ लोगों और कंपनियों को कुछ वक्त के लिए नुकसान होगा. लेकिन मीडियम-टर्म में ऐसी प्रतिक्रियाएं संभव है, जो लंबे समय में हमारे लिए स्थिति को और मजबूत कर सकती है. हमें हर बार अपने आपको एक पीड़ित के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

कांग्रेस से अलग दिखा शशि थरूर का नजरिया

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके शशि थरूर का यह नजरिया उनकी पार्टी (कांग्रेस) से काफी अलग और संतुलित दिखा. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एच-1बी वीजा, अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड टैरिफ और अन्य विवादों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री कहा था. वहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने विदेश नीति को सिर्फ गले लगाने की नौटंकी तक सीमित कर दिया है.

ट्रंप के व्यवहार को लेकर बोले शशि थरूर

हालांकि, द वायर को दिए इंटरव्यू में शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर और अप्रत्याशित प्रकृति पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘अगर इस साल की शुरुआत में ट्रंप हमारे लिए नकारात्मक रूप से अप्रत्याशित हो सकते थे, तो आने वाले महीनों और सालों में वे हमारे लिए सकारात्मक रूप से भी अप्रत्याशित साबित हो सकते हैं.’

कांग्रेस नेता ने एच-1बी वीजा को लेकर दिया तर्क

कांग्रेस नेता ने अपने तर्क पर जोर देते हुए कहा, ‘एच-1बी वीजा को फैसले को लेकर कई विश्लेषकों का मानना है कि भारी फीस वीजा प्रोग्राम प्रभावी रूप से खत्म कर देगा और इसका नतीजा भारत के पक्ष में होगा.’

