हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल

चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क को लेकर कहा कि अब वह अमेरिकी आजादी के लिए एक शहीद हैं. हम में से कोई भी चार्ली को कभी नहीं भुलाएगा और इतिहास भी अब उन्हें नहीं भुलाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Sep 2025 07:19 PM (IST)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों के लेकर, तो कभी वे कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है. कुछ ऐसे ही कारनामा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से किया है, जिसके चलते वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राइटविंग कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की शोक सभा में शामिल हुए थे, जहां, हजारों की संख्या में अमेरिकी नागरिक चार्ली किर्क की मौत पर शोक जता रहे थे. वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस शोक समारोह के दौरान नाचने लगे. ट्रंप की इस हरकत को देखकर चार्ली किर्क की विधवा एरिका किर्क की शर्म से नजर झुक गई थी और उनके चेहरे पर हंसी आ गई. हालांकि, इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी थे.

कोई भी चार्ली को कभी नहीं भुलाएगा- ट्रंप

दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की याद में अमेरिका के एरिजोना के ग्लेनडेल में स्थित स्टेट फार्म स्टेडियम में एक समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में करीब 65,000 लोगों को संबोधित करने वाले आखिरी वक्ता के तौर पर ट्रंप ने भाषण दिया और चार्ली किर्क के जीवन का जश्न धार्मिक उत्साह की भाषा में मनाया.

इस दौरान ट्रंप ने चार्ली किर्क को लेकर कहा, ‘अब वह अमेरिका की आजादी के लिए एक शहीद हैं. मुझे पता है कि मैं आज यहां मौजूद हर किसी की ओर से बोल रहा हूं और मैं कहता हूं कि हम में से कोई भी चार्ली को कभी नहीं भुलाएगा और इतिहास भी अब उन्हें नहीं भुलाएगा.’ उल्लेखनीय है कि चार्ली किर्क की 10 सितंबर, 2025 को यूटा यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

सोशल मीडिया पर समारोह के वीडियो हो रहे वायरल

वहीं, चार्ली किर्क की याद में आयोजित इस समारोह के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वायरल वीडियो में ट्रंप को अमेरिका द ब्यूटीफुल गाने के दौरान अमेरिका शब्द के साथ होंठ हिलाते और डांस करते हुए देखा जा सकता है. वहीं, इस दौरान ट्रंप के बगल में खड़ी चार्ली किर्क शोकाकुल विधवा एरिका किर्क की शर्म से नजर झुक गई थी और इस दौरान अपने आंखों में आंसू लिए वह मुस्कुराती हुई नजर आईं. वहीं, ट्रंप के नाचने के वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस हरकत की निंदा करते हुए तरह-तरह प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः 'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त

Published at : 22 Sep 2025 07:18 PM (IST)
Tags :
America DONALD Trump Charlie Kirk Utah University Erika Kirk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
नौकरी
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
Ration Card eKYC: यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget