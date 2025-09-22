अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों के लेकर, तो कभी वे कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है. कुछ ऐसे ही कारनामा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से किया है, जिसके चलते वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राइटविंग कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की शोक सभा में शामिल हुए थे, जहां, हजारों की संख्या में अमेरिकी नागरिक चार्ली किर्क की मौत पर शोक जता रहे थे. वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस शोक समारोह के दौरान नाचने लगे. ट्रंप की इस हरकत को देखकर चार्ली किर्क की विधवा एरिका किर्क की शर्म से नजर झुक गई थी और उनके चेहरे पर हंसी आ गई. हालांकि, इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी थे.

कोई भी चार्ली को कभी नहीं भुलाएगा- ट्रंप

दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की याद में अमेरिका के एरिजोना के ग्लेनडेल में स्थित स्टेट फार्म स्टेडियम में एक समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में करीब 65,000 लोगों को संबोधित करने वाले आखिरी वक्ता के तौर पर ट्रंप ने भाषण दिया और चार्ली किर्क के जीवन का जश्न धार्मिक उत्साह की भाषा में मनाया.

इस दौरान ट्रंप ने चार्ली किर्क को लेकर कहा, ‘अब वह अमेरिका की आजादी के लिए एक शहीद हैं. मुझे पता है कि मैं आज यहां मौजूद हर किसी की ओर से बोल रहा हूं और मैं कहता हूं कि हम में से कोई भी चार्ली को कभी नहीं भुलाएगा और इतिहास भी अब उन्हें नहीं भुलाएगा.’ उल्लेखनीय है कि चार्ली किर्क की 10 सितंबर, 2025 को यूटा यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

🚨⚡️ At Kirk Charlie's funeral:



Trump dances a funny dance next to the grieving widow Erica, making her laugh amidst her tears.pic.twitter.com/cRUFum7BZX — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 22, 2025

सोशल मीडिया पर समारोह के वीडियो हो रहे वायरल

वहीं, चार्ली किर्क की याद में आयोजित इस समारोह के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वायरल वीडियो में ट्रंप को अमेरिका द ब्यूटीफुल गाने के दौरान अमेरिका शब्द के साथ होंठ हिलाते और डांस करते हुए देखा जा सकता है. वहीं, इस दौरान ट्रंप के बगल में खड़ी चार्ली किर्क शोकाकुल विधवा एरिका किर्क की शर्म से नजर झुक गई थी और इस दौरान अपने आंखों में आंसू लिए वह मुस्कुराती हुई नजर आईं. वहीं, ट्रंप के नाचने के वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस हरकत की निंदा करते हुए तरह-तरह प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः 'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त