गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'क्या नतीजा निकला...', शशि थरूर ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, EC से पूछा सवाल

'क्या नतीजा निकला...', शशि थरूर ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, EC से पूछा सवाल

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार से एसआईआर के मसले पर सवाल पूछा है. थरूर ने पूछा कि जिन वोटरों के नाम लिस्ट में वापस जोड़े गए थे, उनके खिलाफ अपील करने की इजाजत किसने दी?

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 24 Sep 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरा है. उन्होंने बुधवार (23 सितंबर) को एसआईआर को लेकर कहा कि चुनावी संस्थाओं की अहमियत को देखते हुए इसको लेकर उठाए गए सवालों को सार्वजनिक रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और उनका पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए. उन्होंने पूछा कि इलेक्टोरल रोल डेटाबेस एक्सेस और IT कंट्रोल के सेंट्रलाइजेशन से जुड़े मसले का क्या हुआ? गोवा में 97 वोटरों से जुड़े मामले पर ECI का क्या स्पष्टीकरण है.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक थरूर ने चुनाव आयोग से सवाल किया, 'क्या 14 आपत्तियां वास्तव में रिकॉर्ड की गई थीं और हर एक का क्या रिजल्ट निकला. फॉर्म 6 में बदलाव का खास कानूनी आधार क्या था, खासकर तब जब आयुक्तों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं. जिन वोटरों के नाम लिस्ट में वापस जोड़े गए थे, उनके खिलाफ अपील करने की इजाजत किसने दी? कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजी गई जानकारी के पीछे क्या वजहें थीं? क्या कमीशन के नाम पर बिना जरूरी मंजूरी के कोई जानकारी जारी की गई थी, जैसा कि बताया गया है?'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में अलर्ट, कब होगा लैंडफॉल?
भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में अलर्ट, कब होगा लैंडफॉल?
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल, विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल, विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेरा
इंडिया
Explainer: अब इस देश में भारतीय छात्रों और प्रवासियों को बड़ा खतरा, सख्त माइग्रेशन नियम का ऐलान!
Explainer: अब इस देश में भारतीय छात्रों और प्रवासियों को बड़ा खतरा, सख्त माइग्रेशन नियम का ऐलान!
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?

चुनाव आयोग के प्रेस नोट पर क्या बोले थरूर

उन्होंने कहा कि यह फर्क समझना जरूरी है. थरूर ने कहा, 'यह कहना कि फाइनल फैसले सभी की सहमति से लिए गए, यह नहीं बताता कि फैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान उठाए गए एतराजों का क्या हुआ. चुनाव आयोग के लिए यह बेहतर होगा कि वह आम प्रेस नोट को जांच का पूरा जवाब मानने के बजाय इन मामलों पर हर पॉइंट पर डॉक्यूमेंट के साथ साफ-साफ जानकारी दे.'

क्या है पूरा मामला

एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी, जो उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे, जबकि SIR का राष्ट्रीय स्तर पर रोलआउट पूरे आयोग की देखरेख में हो रहा था. यह पूरा विवाद एसआईआर के मसले के आसपास घूम रहा है. इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. 

यह भी पढ़ें : 10 साल में पहली बार US पहुंचे शी जिनपिंग, ट्रंप ने तोड़े प्रोटोकॉल, खुद लेने पहुंचे

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor Election Commission INDIA Gyanesh Kumar SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में अलर्ट, कब होगा लैंडफॉल?
भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में अलर्ट, कब होगा लैंडफॉल?
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल, विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल, विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेरा
इंडिया
Explainer: अब इस देश में भारतीय छात्रों और प्रवासियों को बड़ा खतरा, सख्त माइग्रेशन नियम का ऐलान!
Explainer: अब इस देश में भारतीय छात्रों और प्रवासियों को बड़ा खतरा, सख्त माइग्रेशन नियम का ऐलान!
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: 60 रुपये के लिए मां की हत्या! बेटे ने कुल्हाड़ी से काट डाला
महोबा: 60 रुपये के लिए मां की हत्या! बेटे ने कुल्हाड़ी से काट डाला
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंडिया
IAF चीफ AP सिंह पहुंचे नॉर्दर्न कमांड! जानें किस बात की तैयारी कर रहा भारत?
IAF चीफ AP सिंह पहुंचे नॉर्दर्न कमांड! जानें किस बात की तैयारी कर रहा भारत?
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget