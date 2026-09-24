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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व10 साल में पहली बार US पहुंचे शी जिनपिंग, ट्रंप ने तोड़े प्रोटोकॉल, खुद लेने पहुंचे

10 साल में पहली बार US पहुंचे शी जिनपिंग, ट्रंप ने तोड़े प्रोटोकॉल, खुद लेने पहुंचे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 10 साल में अमेरिका पहुंचने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरपोर्ट पर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. ट्रंप प्रोटोकॉल तोड़कर शी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर गए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 07:02 AM (IST)
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 साल में पहली बार अमेरिका पहुंच गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटोकाल तोड़ते हुए उनका ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया और रेड कार्पेट बिछाकर उन्हें औपचारिक सम्मान दिया.

शी के लिए ट्रंप ने तोड़ा प्रोटोकॉल

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किसी विदेशी नेता के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पहुंचना सामान्य नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही विदेशी नेताओं का स्वागत करते हैं. शी जिनपिंग की यह एक दशक से ज्यादा समय बाद वॉशिंगटन की पहली राजकीय यात्रा है.

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और रणनीतिक मुद्दों को लेकर कई मतभेद हैं. दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की उम्मीद है.

चीन दौरे का बदला अमेरिकी स्वागत

ट्रंप के एयरपोर्ट जाकर शी जिनपिंग का स्वागत करने के पीछे मई में उनकी चीन यात्रा का संदर्भ भी देखा जा रहा है. उस दौरान चीन में ट्रंप का बड़े स्तर पर स्वागत किया गया था. ट्रंप पहले भी शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों को सकारात्मक बताते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि वॉशिंगटन पहुंचने पर चीनी राष्ट्रपति को उच्च स्तर का स्वागत मिले.

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने भी बताया कि उनके पति ने शी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने का फैसला क्यों किया. फॉक्स न्यूज चैनल के कार्यक्रम ‘फॉक्स एंड फ्रेंड्स’ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं.

मेलानिया ने कहा कि शी अमेरिकी धरती पर आ रहे हैं और ऐसे में उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाना चाहिए.

व्हाइट हाउस में औपचारिक कार्यक्रम और स्टेट डिनर

शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के लिए व्हाइट हाउस ने कई औपचारिक कार्यक्रम तय किए हैं. गुरुवार को शी और पेंग व्हाइट हाउस में एक समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद ट्रंप और शी के बीच बातचीत होगी.

गुरुवार शाम व्हाइट हाउस में औपचारिक स्टेट डिनर का भी आयोजन किया गया है. यह दौरा शुक्रवार तक जारी रहेगा.

व्यापार, AI, ताइवान और ईरान पर होगी चर्चा

ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत में व्यापार प्रमुख मुद्दों में से एक रहने की उम्मीद है. अमेरिका और चीन लंबे समय से व्यापार और टैरिफ को लेकर मतभेदों का सामना कर रहे हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक अहम क्षेत्र बन चुका है.

ताइवान को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं. इसके अलावा चीन के ईरान के साथ संबंध और ईरान से जुड़े मुद्दे भी बातचीत में उठ सकते हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, दोनों नेता पिछले कई महीनों से व्यापार और अन्य मुद्दों पर चले आ रहे मतभेदों के बीच अमेरिका-चीन संबंधों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

इस साल दूसरी सीधी मुलाकात

शी जिनपिंग की यह यात्रा इस साल ट्रंप के साथ उनकी दूसरी सीधी मुलाकात का मौका है. इससे पहले ट्रंप मई में चीन गए थे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी. मतभेदों के बावजूद अमेरिका और चीन दोनों ही सरकारें शीर्ष स्तर पर बातचीत जारी रखने और आपसी संवाद बनाए रखने की जरूरत पर जोर देती रही हैं.

यह भी पढ़िएः EXPLAINED: आज दिन और रात लगभग बराबर होंगे? सितंबर इक्विनॉक्स का रहस्य जानिए

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
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