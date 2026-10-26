12वां ब्रिक्स संसदीय मंच: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले- 'दुनिया की आधी आबादी...'

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है. ऐसे में इन देशों के बीच सहयोग, जन-केंद्रित विकास और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संसदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 12वें BRICS संसदीय मंच को संबोधित करते हुए कही है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में दो दिवसीय 26 और 27 अक्टूबर 2026 को 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन किया जा रहा है. इस दो दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं.

जानें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा

12वें ब्रिक्स संसदीय मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “इस वर्ष ब्रिक्स संसदीय मंच की स्थापना के 20 साल पूरे हो रहे हैं. इस संगठन का तेजी से विस्तार हो रहा है और वैश्विक घटनाक्रमों तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है. ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और पृथ्वी के करीब एक-तिहाई भूभाग में फैले हुए हैं. इसके अलावा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. यह हमारी सामूहिक ताकत के साथ-साथ वैश्विक जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है. भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचना के लिहाज से ब्रिक्स देशों में भले ही अंतर हो, लेकिन हम साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और पूरी मानवता के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के सूत्र में बंधे हुए हैं.”

रूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मिले ओम बिरला

ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को रूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी संघ की संघीय सभा के राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने किया. बैठक में दोनों पक्षों ने वैश्विक मंचों पर संसदीय सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयास तेज करने की जरूरत पर जोर दिया.

ओम बिरला ने भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों की दोस्ती आपसी विश्वास, सम्मान और साझा आकांक्षाओं पर आधारित है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस के लगातार समर्थन की सराहना की. बिरला ने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होना चाहिए.

2027 में भारत-रूस के राजनयिक संबंधों के 80 साल पूरे होंगे

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और रूस वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 80 वर्ष पूरे करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है. बिरला ने लोकसभा और रूस की राज्य ड्यूमा के बीच नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया. उन्होंने भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग की नियमित बैठकें आयोजित करने और संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की जरूरत बताई. इसमें विशेष रूप से युवा और महिला सांसदों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया.

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में रूस की सक्रिय भागीदारी पर जोर

वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहा कि सहयोग के प्रयासों में जन-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने ब्रिक्स देशों की संसदों के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए रूस की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. बिरला ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई. साथ ही, उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करने पर जोर दिया, ताकि ये संस्थान मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के प्रति अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सकें. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भारत की मांग को दोहराया और परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए रूस की सराहना की.

परमाणु ऊर्जा, व्यापार और कृषि में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

बैठक के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के विभिन्न अवसरों पर भी चर्चा हुई. इसमें परमाणु ऊर्जा, उद्योग, व्यापार और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल रहे. दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के महत्व पर सहमति जताई.

रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्याचेस्लाव वोलोडिन ने संयुक्त कारोबारी उपक्रमों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने की जरूरत बताई. उन्होंने भारतीय संसद और रूस की राज्य ड्यूमा के बीच नियमित आदान-प्रदान को महत्वपूर्ण बताया. इसमें ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से होने वाले संवाद को भी शामिल करने पर जोर दिया गया. वोलोडिन ने सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग के प्रति रूस की प्रतिबद्धता दोहराई.

क्यूबा, मिस्र और बेलारूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात

रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक से पहले ओम बिरला ने क्यूबा, मिस्र और बेलारूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की. इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

चार प्रमुख विषयों पर होंगे उच्चस्तरीय सत्र

12वें ब्रिक्स संसदीय मंच के दौरान चार उच्चस्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनका उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता जैसे विषयों पर सहमति आधारित संवाद को बढ़ावा देना है. इसके अलावा, ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी समितियों के अध्यक्षों की एक विशेष बैठक भी होगी. इस बैठक में संसदीय कूटनीति, संस्थागत क्षमता बढ़ाने और एक-दूसरे के बेहतर अनुभवों व कार्यप्रणालियों को साझा करने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी.

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