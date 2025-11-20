हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअपनों की शिनाख्त करने सऊदी पहुंचे मृतकों के परिजन, सड़क हादसे में गई थी 45 भारतीयों की जान

अपनों की शिनाख्त करने सऊदी पहुंचे मृतकों के परिजन, सड़क हादसे में गई थी 45 भारतीयों की जान

सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तेलंगाना के नागरिकों की शिनाख्त करने उनके परिजन पहुंचे हैं. तेलंगाना सरकार का एक डेलीगेशन भी मौके पर मौजूद है.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में कई भारतीयों की जान चली गई थी. अब इस हादसे में मरने वालों के परिजन उनके शव की शिनाख्त करने सऊदी अरब पहुंचे हैं. यह सभी पीड़ित परिवार तेलंगाना के रहने वाले हैं. सऊदी में पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद करने के लिए तेलंगाना सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहले मौजूद रहा. 

हादसे के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तुरंत निर्देश दिया. उन्होंने एक डेलीगेशन मौके पर भेजा हुआ है. इस डेलीगेशन में विधायक माजिद हुसैन और शफीउल्ला साहब शामिल हैं. इन दोनों ने हवाई अड्डे पर शोकाकुल परिजनों को रिसीव किया. अब सभी परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है. इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद स्थानीय प्रशासन से ट्रांसपोर्ट एनओसी (NOC) हासिल की जाएगी.

इन पीड़ित परिवार के लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार करना है. भारतीय डेलीगेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मृतकों को मदीना स्थित पवित्र जन्नत उल बकी कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक करने की इजाजत मिल जाए. अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी, जिससे मृतकों के परिवारों को सांत्वना मिल सके. 

राजनयिक स्तर पर प्रयास तेज
अब पूरे मामले में राजनयिक स्तर पर भी कोशिश तेज कर दी गई है. इस संबंध में तेलंगाना सरकार की तरफ से भेजे गए डेलीगेशन ने भारतीय उच्चायुक्त और जेआईसी कमिश्नर से मुलाकात की थी. जहां से उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है.

मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए
इधर, पूरे मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. हर दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं. जल्द ही जांच रिपोर्ट आने और कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होते ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. दुख की इस घड़ी में प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा नजर आ रहा है. 

45 भारतीयों की गई थी जान
सऊदी अरब में हुए इस भीषण सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई थी. इसमें मरने वाले ज्यादातर हैदराबाद के रहने वाले थे. हादसा उस समय हुआ था, जब उमराह के लिए लोगों को लेकर जा रही बस एक तेल टैंकर से टकरा गई थी. हादसा मदीना के नजदीक हुआ था. 

Published at : 20 Nov 2025 10:33 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Hyderabad Umrah Piligrims
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget