अपनों की शिनाख्त करने सऊदी पहुंचे मृतकों के परिजन, सड़क हादसे में गई थी 45 भारतीयों की जान

सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में कई भारतीयों की जान चली गई थी. अब इस हादसे में मरने वालों के परिजन उनके शव की शिनाख्त करने सऊदी अरब पहुंचे हैं. यह सभी पीड़ित परिवार तेलंगाना के रहने वाले हैं. सऊदी में पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद करने के लिए तेलंगाना सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहले मौजूद रहा.

हादसे के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तुरंत निर्देश दिया. उन्होंने एक डेलीगेशन मौके पर भेजा हुआ है. इस डेलीगेशन में विधायक माजिद हुसैन और शफीउल्ला साहब शामिल हैं. इन दोनों ने हवाई अड्डे पर शोकाकुल परिजनों को रिसीव किया. अब सभी परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है. इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद स्थानीय प्रशासन से ट्रांसपोर्ट एनओसी (NOC) हासिल की जाएगी.

इन पीड़ित परिवार के लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार करना है. भारतीय डेलीगेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मृतकों को मदीना स्थित पवित्र जन्नत उल बकी कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक करने की इजाजत मिल जाए. अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी, जिससे मृतकों के परिवारों को सांत्वना मिल सके.

राजनयिक स्तर पर प्रयास तेज

अब पूरे मामले में राजनयिक स्तर पर भी कोशिश तेज कर दी गई है. इस संबंध में तेलंगाना सरकार की तरफ से भेजे गए डेलीगेशन ने भारतीय उच्चायुक्त और जेआईसी कमिश्नर से मुलाकात की थी. जहां से उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है.

मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए

इधर, पूरे मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. हर दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं. जल्द ही जांच रिपोर्ट आने और कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होते ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. दुख की इस घड़ी में प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा नजर आ रहा है.

45 भारतीयों की गई थी जान

सऊदी अरब में हुए इस भीषण सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई थी. इसमें मरने वाले ज्यादातर हैदराबाद के रहने वाले थे. हादसा उस समय हुआ था, जब उमराह के लिए लोगों को लेकर जा रही बस एक तेल टैंकर से टकरा गई थी. हादसा मदीना के नजदीक हुआ था.