टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अभी तक चर्चा में है. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. टीम इंडिया ने इससे पहले पाक खिलाड़ियों के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था. इन मामलों को लेकर शिव सेना के नेता संजय राउत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ड्रामा ही ड्रामा है.

संजय राउत ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''सीरीज की शुरुआत में 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो खिंचवाया. अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं. इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था. उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा. भारत की जनता मूर्ख है.''

सीरीज़ की शुरुआत में, 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया ,फोटो खिंचवाया

अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है!

इतनी राष्ट्रभक्ती आपके खुन में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नही उतरना था,

उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा ।

🇮🇳 की जनता मूर्ख 👎 है pic.twitter.com/6SOBhG7lPP — Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 29, 2025

एशिया कप फाइनल के बाद क्यों मचा बवाल

टीम इंडिया ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वे काफी देर तक ट्रॉफी लेकर खड़े रहे. उनका कहना था कि भारत को ट्रॉफी ले लेनी चाहिए, लेकिन टीम इंडिया ने सख्त विरोध करते हुए कहा कि अगर दबाव बनाया गया तो आधिकारिक रूप से आईसीसी शिकायत की जाएगी. जब नकवी को लगा की बात नहीं बनेगी तो वो चले गए और ट्रॉफी भी चली गई.

भारत ने पाकिस्तान को तीनों मैचों में हराया

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले और तीनों जीते. भारत ने पाकिस्तान को पहले मैच में 7 विकेट से रौंदा था. इसके बाद सुपर फोर मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की. टीम इंडिया ने फाइनल में 5 विकेट से जीत हासिल की.