राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संगठन के 100 साल पूरे होना जश्न मनाने का अवसर नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने इस मौके को और काम करने का जरिया बनाया है. उन्होंने कहा कि आज देश का युवा भारत को दुनिया का सर्वोच्च देश बनाना चाहता है. उनके लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि है.

दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार (29 नवंबर) को आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम 'राष्ट्र वंदनम' को मोहन भागवत ने संबोधित किया. इस कार्यक्रम का आयोजन संघ की दिल्ली इकाई ने किया था. यह आयोजन संघ की स्थापना के 101 साल पूरे होने के मौके पर भी हुआ. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारत की आत्मा भीतर से जाग रही है.

#WATCH | Delhi | RSS chief Mohan Bhagwat says, "During my visit to 3 countries, I have observed that despite persistent negative propaganda, there exists a sense of wonder, pride, and great expectation regarding India among the common people, among those who drive the economy, the younger generation, and even leaders of varying political ideologies..." — ANI (@ANI) November 29, 2026

'भारत को उसका स्थान दिलाने के लिए समर्पित हों'

मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि समाज, जो इस सामूहिक शक्ति से सशक्त है और उच्च आदर्शों वाले उन व्यक्तियों से प्रेरित है, जिनका समाज में सम्मान है वो पूरी तरह से राष्ट्र-निर्माण के कार्य में और वैश्विक मंच पर भारत को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए समर्पित हो जाए.

अपनी 3 देशों की यात्रा को लेकर क्या कहा

उन्होंने कहा कि संघ ने इस दिशा में योजनाएं बनाई हैं और उन पर काम भी शुरू हो चुका है. उन्होंने बताया कि अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान मैंने देखा है कि लगातार हो रहे नकारात्मक प्रचार के बावजूद आम लोगों, अर्थव्यवस्था चलाने वालों, युवा पीढ़ी और यहां तक ​​कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेताओं के बीच भी भारत को लेकर एक आश्चर्य, गर्व और बड़ी उम्मीद की भावना मौजूद है.

पश्चिमी देशों का जिक्र कर क्या बोले भागवत

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय पश्चिमी देशों के विचारकों को लगता था कि भारत टिक नहीं पाएगा. उन्हें उम्मीद थी कि देश चलाने के लिए हमें दोबारा बुलाया जाएगा लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इस तरह लोकतंत्र बचाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा. आज पश्चिमी देश यह सीखना चाहते हैं कि हिंदू इतने धैर्यवान कैसे रहते हैं और वे अपनी नई पीढ़ी को यह सिखाना चाहते हैं.

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