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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'EC ने देशद्रोह का काम किया है...' SIR खुलासे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

'EC ने देशद्रोह का काम किया है...' SIR खुलासे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर खुलासे के बाद हंगामा हो गया है. विपक्ष चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आप बचने वाले नहीं हो.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 23 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर खुलासे के बाद से विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहा है. कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर पोस्ट किया है. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो.

राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है. इसे अंजाम देने वाले BJP, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है. इंसाफ जरूर होगा.''

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बचने वाले नहीं हो

राहुल गांधी वीडियो में कहते हैं, ''मैं इलेक्शन कमिशन और इलेक्शन ऑफिसर को साफ कह रहा हूं. आप जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो. ये ट्रिजन है, देश के खिलाफ है. ये मत भूलिए टाइम आएगा. हम आपको पकड़ेंगे. बचने वाले नहीं हो.'' राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, पवन खेड़ा समेत कई नेताओं ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है.

ये हंगामा द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के बाद हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर आपत्ति जताई है मगर उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया और फैसले आयोग के सामने बहुमत के आधार पर नहीं रखे गए. 

बता दें एसआईआर को जून 2025 में बिहार में शुरू किया गया था और असल में वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा करने की एक सामान्य प्रक्रिया थी.  इसके तहत 30 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं. इस वजह से चुनाव आयोग लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, यह तय करने में उसकी क्या भूमिका है.

चुनाव आयोग ने दी सफाई

चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR)  समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए.

ये भी पढ़ें: 'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
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