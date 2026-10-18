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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सौरव-आशुतोष के आने के बाद...', अभिजीत दीपके ने बताया CJP का अगला प्लान

'सौरव-आशुतोष के आने के बाद...', अभिजीत दीपके ने बताया CJP का अगला प्लान

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 02:49 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की हिरासत से जमानत पर रिहा होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे. उन्होंने हाल के दिनों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत में लिए जाने की घटनाओं को डराने की कोशिश बताते हुए कहा कि वे न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे. 

दीपके ने कहा कि यह लंबी लड़ाई है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सौरव और आशु को भी शनिवार को रिहा कर दिया जाएगा. साथ ही बताया कि वह कुछ कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वृंदा मैम से मिलने जा रहे हैं. दीपके को शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था.

‘साथियों के आने के बाद फिर बनाएंगे रणनीति’

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि सौरव और आशु के आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उनमें कथित अवैध गिरफ्तारियां और हिरासत में लिया जाना भी शामिल है. इन घटनाओं से साफ है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है.

दीपके ने कहा, “लेकिन हम न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे. यह लंबी लड़ाई है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.” उन्होंने उम्मीद जताई कि सौरव और आशु को भी उसी दिन रिहा कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कानूनी मामलों पर चर्चा करने के लिए वह वृंदा मैम से मिलने जा रहे हैं.

50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने के बाद मिली रिहाई

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को जमानत मिली. इसके बाद 50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने पर उन्हें रिहा कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था. इससे पहले शुक्रवार को कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था.

आठ दिनों के भीतर दीपके के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई थी. इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से हिरासत में लिया गया था. हालांकि, अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया था. शनिवार शाम को रिहाई के बाद दीपके गाड़ी में विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए.

 नेहा बोरा भी रिहा, शुक्रवार को मंडी हाउस से लिया गया था हिरासत में

सीजेपी से जुड़ी नेहा बोरा को भी शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया. उन्हें शुक्रवार को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया था. दीपके और नेहा बोरा की रिहाई के बाद संगठन के अगले कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

अमेरिका से भारत लौटने के फैसले पर भी अभिजीत ने किया पोस्ट

रिहाई के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया. इसमें उन्होंने अमेरिका से भारत लौटने के फैसले और इसके बाद अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि जिस दिन उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया, उसी दिन उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी.

दीपके ने कहा कि उन्हें अंदाजा था कि इस फैसले के बाद उन्हें कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी. कुछ बातें ऐसी होंगी, जिनके बारे में लोग कभी नहीं जान पाएंगे और जिनके बारे में वह खुद भी कभी बात नहीं कर सकेंगे. उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें पता था कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

‘परिवार किन हालात से गुजरेगा, इसका भी एहसास था’

अपने पोस्ट में अभिजीत दीपके ने परिवार की परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उन्हें पता था कि इस दौरान उनका परिवार किन हालात से गुजरेगा और इसके लिए वह हर दिन खुद को जिम्मेदार महसूस करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पर वह चलने जा रहे थे, वह आसान नहीं था. उन्हें यह भी मालूम था कि संभव है कि वह अपने रास्ते पर पूरी तरह सफल न हो पाएं, लेकिन उन्होंने हर हाल में कोशिश करने का फैसला किया था. दीपके ने लिखा कि वह अपने देश और लोगों के लिए जो सही होगा, उसका सामना करेंगे. उन्होंने कहा, “जिस दिन मैंने भारत आने का फैसला किया, उसी दिन मैंने अपनी किस्मत को देश के लोगों के हाथों में रख दिया और इस संविधान के प्रति सौंप दिया. जय हिंद!”

(इनपुट एजेंसी के साथ)

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 18 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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