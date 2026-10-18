ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स बनाने वाली दो अवैध लैब का भंडाफोड़, 45 करोड़ बरामद

ग्रेटर नोएडा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स बनाने वाली दो अवैध लैब का भंडाफोड़ किया है. ये लैब गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांनाबाद कादलपुर गांव में किराये की जगहों पर चलाई जा रही थीं. NCB ने 16 अक्टूबर को कार्रवाई करते हुए यहां से 379.740 किलो एम्फेटामाइन युक्त पदार्थ और 10 किलो स्यूडोएफेड्रिन बरामद किया. एजेंसी के मुताबिक, जब्त ड्रग्स से करीब 56 किलो तैयार क्रिस्टलीय एम्फेटामाइन बनाई जा सकती थी, जिसकी अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 45 करोड़ रुपये है.

NCB की जांच में सामने आया कि दोनों जगहों को सिंथेटिक ड्रग्स बनाने और उनकी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. मौके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटोन, टोल्यून, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटैशियम परमैंगनेट जैसे केमिकल भी मिले हैं. इसके अलावा ड्रग्स तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले बड़े हीटिंग उपकरण, कांच के बर्तन, केमिकल रखने वाले ड्रम, फिल्टर और अन्य लैब उपकरण भी बरामद किए गए.

फर्जी पासपोर्ट से भारत में आये विदेशी

इस मामले में NCB ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें डेस्टिनी अब्राहम डुंबिरी और मिजोरम की रहने वाली लल्लावमजुआली उर्फ ओलिविया लालचविमावी शामिल हैं. एजेंसी के मुताबिक, डुंबिरी ने खुद को नाइजीरियाई नागरिक बताया था, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड में सामने आया कि वह जनवरी 2020 में फ्रांसिस कालोकोह नाम से सिएरा लियोन के नागरिक के तौर पर भारत आया था. वह टूरिस्ट वीजा पर आया था, जिसकी वैधता दिसंबर 2020 तक थी. NCB अब उसकी अलग-अलग पहचानों की जांच कर रही है.

दूसरी आरोपी ओलिविया को मार्च 2026 में गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर 313 ग्राम हेरोइन युक्त पाउडर मिलने के मामले में DRI ने गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह उस मामले में जमानत पर है.

मैक्सिको के कुख्यात ड्रग्स कार्टेल से संबंध

NCB ने अक्टूबर 2024 में भी गौतम बुद्ध नगर के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में एक अवैध सिंथेटिक ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ किया था. उस दौरान करीब 95.5 किलो ठोस और तरल रूप में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई थीं. उस मामले में मैक्सिको के कुख्यात ड्रग्स कार्टेल कार्टेल डी जलिस्को न्यू जनरेशन (CJNG) से संदिग्ध संबंध सामने आए थे. जांच के दौरान मैक्सिको के एक नागरिक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

NCB अब नई लैब से जुड़े फाइनेंसर, केमिकल सप्लाई करने वालों, ड्रग्स बनाने में तकनीकी मदद देने वालों और इनके नेटवर्क की जांच कर रही है. एजेंसी को शक है कि इस नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों और विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं. मामले की जांच जारी है.

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