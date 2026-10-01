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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसने दिया आदेश...', फॉर्म 6 को लेकर भड़के राहुल गांधी, EC से पूछा सवाल

'किसने दिया आदेश...', फॉर्म 6 को लेकर भड़के राहुल गांधी, EC से पूछा सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा है कि फॉर्म 6 में बदलाव का आदेश किस अधिकारी ने दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 10:37 AM (IST)
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तंज कसा है. उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल किया है. राहुल ने गुरुवार (1 अक्टूबर) निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि फॉर्म 6 में बदलाव का किस अधिकारी ने आदेश दिया था. 

राहुल ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि इसे लागू करने के लिए 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज' (टीसीएस) में किस अधिकारी ने मंजूरी दी. उन्होंने एक्स लिखा, 'ऑनलाइन फॉर्म-6 को अवैध रूप से बदला गया था, जैसा कि निर्वाचन आयोग के अपने आयुक्तों ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है.'

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उन्होंने सवाल किया, 'आयोग में किसने टीसीएस को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दी? और क्या उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला गया था?'

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला ऑनलाइन फॉर्म-6 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा को शामिल किए जाने को लेकर सामने आया है. फॉर्म-6 नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

'द इंडियन एक्सप्रेस' में पिछले दिनों छपी खबर में कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज की थी. दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि एसआईआर के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था.

आयोग का कहना है कि यह घोषणा एसआईआर से संबंधित आदेशों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता थी और मूल वैधानिक फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें : 'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार को किस बात का था डर

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi India Election Commission CONGRESS
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