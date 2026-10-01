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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार का सबसे बड़ा डर

'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार का सबसे बड़ा डर

भारतीय पायलट स्मित माछर ने एक बार अपने पायलट बनने को लेकर किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा था कि पायलट बनने की ख्वाहिश को लेकर उनकी मां क्यों डर गई थीं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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भारतीय पायलट स्मित माछर दुनिया के लिए हीरो बन गए हैं. उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर 174 यात्रियों की जान बचाई. फ्लाई दुबई के पायलट स्मित माछर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने परिवार और एविएशन को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. माछर ने बताया था कि उनकी मां नहीं चाहती थीं कि वे पायलट बनें. उन्होंने कहा कि परिवार के लिए जहाज उड़ाना सबसे बड़ा डर था. उन्होंने इसका कारण भी बताया.

स्मित माछर ने 'झलक मेहता' के पॉडकास्ट में कहा था, 'जब मैंने मां को बताया कि मुझे पायलट बनना है और एविएशन सेक्टर में जाना है, तब वे काफी ज्यादा डर गई थीं. यह सेक्टर 15-17 साल पहले पूरी तरह अलग था. आपने बहुत कम सुना होगा कि लोग पायलट बनना चाहते थे. इसी वजह से मां और ज्यादा डर गईं. दूसरी बात कि उन्हें विमान उड़ाने के नाम से डर लगता था.'

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फैमिली बिजनेस जॉइन करने वाले थे स्मित माछर

माछर ने बताया कि वे परिवार के ही बिजनेस को जॉइन करने वाले थे, लेकिन फिर प्लान बदल गया. उन्होंने कहा, 'मैं परिवार की मदद करना चाहता था. मैं काफी यंग था, इसी वजह से और पढ़ाई करना चाहता था. मुझे परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी थी.' माछर ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की.

माछर की दुनियाभर में हो रही तारीफ

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ की है. उन्हें सच्चा हीरो बताया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें माछर पर गर्व है. वहीं ट्रंप और नेतन्याहू ने भी माछर को बहादुर कहा है. इनके अलावा दुनिया के कई दिग्गज भारतीय कैप्टन की तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : कॉकपिट में क्या हुआ, कैसे पहुंचा चाकू, अब कैसे हैं माछर? सभी सवालों के जवाब

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
INDIA DUBAI ISRAEL Smit Machchhar
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