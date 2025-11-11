हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृहमंत्री अमित शाह से की बात

दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृहमंत्री अमित शाह से की बात

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है. पूरे घटनाक्रम पर मांगी जानकारी.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में सोमवार यानि 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद से देश के कई बड़े शहर हाई अलर्ट पर हैं. इस हादसे में अबतक 12 लोगों की मौत चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, अब इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है. उन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की पूरी जानकारी ली है. 

बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू रविवार को अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंची थीं. ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस दक्षिणी अफ्रीकी देश की पहली राजकीय यात्रा थी. ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने अपने X हैंडल पर दी. इसमें बताया गया कि यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है. 

इधर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक शुरु हो गई है. गृहमंत्री अमित शाह जांच एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. इसमें गृहसचिव, NIA DG समेत जांच एजेंसियों के अधिकारी मौजूद हैं. ब्लास्ट की जांच NIA को सौंप दी गई है. 

ब्लास्ट के बाद से राजधानी हाईअलर्ट पर है. पुलिस की जगह- जगह छापेमारी चल रही है. एजेंसियां संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. कई स्थानों पर इस संबंध में छापे मारी भी की गई है. 

अबतक क्या हुआ?: लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में अबतक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इनके अलावा 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद से पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है. पुलिस की जगह-जगह छापेमारी चल रही है. एजेंसियां संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. यूएपीए के तहत केस दर्ज कर कई स्थानों पर छापे भी मारे गए हैं. जिस कार में ये विस्फोट हुआ है, उसके ड्राइवर का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था. IG CRPF राजेश अग्रवाल दिल्ली लाल किला विस्फोट स्थल पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस विस्फोट की आधिकारिक जानकारी देगी.

साथ ही CRPF भी दिल्ली पुलिस को जरूरी सहायता प्रदान करेगी. हमारी सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी जारी है. इसके अलावा विस्फोट के एक दिन बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए बंद कर दिया गया है. इनके अलावा ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदियां भी लागू की गई हैं. बता दें, दिल्ली का यह इलाका घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 11 Nov 2025 04:47 PM (IST)
और पढ़ें
