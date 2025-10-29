हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिस राफेल ने PAK में जमींदोज किए जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर, उसमें सुप्रीम कमांडर ने भरी उड़ान; बना दिया खास रिकॉर्ड

जिस राफेल ने PAK में जमींदोज किए जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर, उसमें सुप्रीम कमांडर ने भरी उड़ान; बना दिया खास रिकॉर्ड

Droupadi Murmu Flies in Rafale: उड़ान भरने के बाद मुर्मू ने एयरबेस पर आगंतुक पुस्तिका में एक संक्षिप्त नोट लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की. राफेल में उड़ान भरने के साथ ही उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

By : नीरज राजपूत | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले देश के दोनों मुख्य फाइटर जेट, सुखोई और राफेल में उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है. बुधवार को देश की सुप्रीम कमांडर ने अंबाला एयरबेस पर राफेल में आधे घंटे की उड़ान भरी.

सुखोई भी उड़ा चुकी हैं मुर्मू
वर्ष 2023 में  राष्ट्रपति ने तेजपुर एयरबेस (असम) से सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में (6-7 मई की रात) को राफेल लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों पर बमबारी कर तबाह कर दिया था. ऑपरेशन के दूसरे चरण में वायुसेना ने (9-10 मई की रात) को सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस बर्बाद किए थे. 

द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
बुधवार की सुबह, राष्ट्रपति मुर्मू अंबाला एयरबेस पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद राष्ट्रपति ने एयरबेस पर तैनात वायु-योद्धाओं से मुलाकात की. अंबाला एयरबेस पर तैनात राफेल लड़ाकू विमान की गोल्डन एरो (17वीं) स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी. इस दौरान, सुप्रीम कमांडर को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मौजूदगी में राफेल, अंबाला एयरबेस और एयरफोर्स की ऑपरेशन्ल क्षमताओं के बारे में ब्रीफिंग दी गई.

इसी महीने वायुसेना दिवस (8 अक्टूबर) के अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के लिए गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया था. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने गोल्डन ऐरो के (तत्कालीन) कमांडिंग ऑफिसर (सीओ), ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिधू को वीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की थी. वर्ष 2020 में फ्रांस से जब पहली बार राफेल लड़ाकू विमान भारत आए थे तो पहली स्क्वाड्रन इसी अंबाला एयरबेस पर तैनात किए गए थे (दूसरी स्क्वाड्रन, पश्चिम बंगाल के हासिमारा में तैनात है).

गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के मौजूदा कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने सुप्रीम कमांडर के साथ राफेल फाइटर में उड़ान भरी. राष्ट्रपति भवन के मुताबिक, एयरक्राफ्ट ने करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर 700 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ान भरी. आंधे घंटे में राष्ट्रपति ने करीब 200 किलोमीटर का हवाई सफर किया. 

राष्ट्रपति के साथ इन्होंने भी भरी उड़ान
ग्रुप कैप्टन गेहानी और राष्ट्रपति के समय ही वायुसेना प्रमुख ने भी राफेल में भी अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी. उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति ने एयरबेस पर आगंतुक पुस्तिका में एक संक्षिप्त नोट लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की. आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ने लिखा कि, 'भारतीय वायु सेना के राफेल विमान पर अपनी पहली उड़ान के लिए वायु सेना स्टेशन अंबाला आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है.'

सुप्रीम कमांडर ने लिखा कि 'प्रबल राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझमें राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना भर दी है. मैं इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए भारतीय वायु सेना और वायुसेना स्टेशन, अंबाला की पूरी टीम को बधाई देती हूं.' द्रौपदी मुर्मू से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई के साथ राफेल में उड़ान भर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Rafale Sukhoi FIGHTER JETS Droupadi Murmu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
दिल्ली NCR
Exclusive: एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 साल की उम्र में दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi In Bihar:ओसामा के गढ़ में CM Yogi के पहुंचते ही लग गई बुलडोजरों की कतार!|Bihar Elections 2025
Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
दिल्ली NCR
Exclusive: एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 साल की उम्र में दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
November Opening Collection: अजय देवगन की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग, 'हक' से 'मस्ती 4' तक का होगा ऐसा हाल
अजय देवगन की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग, 'हक' से 'मस्ती 4' तक का होगा ऐसा हाल
हेल्थ
सांप के काटने से क्यों हो जाती है इंसान की मौत, कितनी तरह से असर करता है जहर?
सांप के काटने से क्यों हो जाती है इंसान की मौत, कितनी तरह से असर करता है जहर?
नौकरी
ISRO Jobs 2025: 10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन
10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
सरकार दे रही है कारोबार शुरू करने का मौका, जानें कैसे मिलेगा लाखों रुपये का लोन
सरकार दे रही है कारोबार शुरू करने का मौका, जानें कैसे मिलेगा लाखों रुपये का लोन
ENT LIVE
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
Embed widget