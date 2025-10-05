हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादार्जिलिंग में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, कई लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख

दार्जिलिंग में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, कई लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर पीएम मोदी ने दु:ख जताया और सहायता प्रदान करने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई जनहानि पर दु:ख जताया है. उन्होंने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

दार्जिलिंग के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर

उन्होंने आगे लिखा, 'भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.' इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार से बचाव कार्य में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने का अनुरोध किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है. सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया है.

'सेवाओं के बिना कठिनाइयों का सामना कर रहे लोग'

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि हजारों निवासी फंसे हुए हैं और जरूरी आपूर्ति व सेवाओं के बिना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. हताहतों की खबरें भी आ रही हैं, जिनका विवरण अभी पता नहीं चल पाया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से आग्रह करता हूं कि वे तुरंत संसाधन जुटाएं और इन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क की शीघ्र बहाली के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें.'

उन्होंने लिखा, 'इसके अतिरिक्त, संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए भोजन, पानी, दवाइयां और अस्थायी आश्रयों समेत राहत सामग्री के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि इस संकट को और बढ़ने से रोका जा सके. उत्तर बंगाल में हमारे साथी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए.'

दार्जिलिंग में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा

दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण हुए भारी नुकसान के बारे में जानकर मुझे बेहद दु:ख हुआ है. उन्होंने बताया कि मौतें हुई हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है. भाजपा सांसद ने बताया कि वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील भी की.

ये भी पढ़ें:- 'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी

Published at : 05 Oct 2025 02:47 PM (IST)
