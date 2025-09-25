हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी राजस्थान को देंगे नई रेल सेवाओं की सौगात, बांसवाड़ा से तीन नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

PM Narendra Modi: राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से तीन नई रेल सेवाओं के शुभारंभ को लेकर तीनों स्थानों पर विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री भी भाग लेंगे.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Sep 2025 12:12 AM (IST)
देशभर में आधुनिक और तेज रफ्तार रेल सेवाओं को विस्तार देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को राजस्थान के बांसवाड़ा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तीन नई रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी इन उद्घाटन स्पेशल रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

इस अवसर पर राजस्थान के तीन अलग-अलग शहरों में विशेष समारोह आयोजित होंगे. जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से चलने वाली ये ट्रेनें न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगी, बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ से भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी.

कहां-कहां से चलेंगी नई ट्रेनें

जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन (04861) गुरुवार (25 सितंबर) को जोधपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन शाम 7:05 बजे जयपुर पहुंचेगी और 7:10 बजे जयपुर से आगे बढ़कर रात 11:10 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी.

इस ट्रेन का ठहराव मेडता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव में होगा. उद्घाटन रेल सेवा में 7 एसी चेयर कार (CC) और 1 एग्जिक्यूटिव चेयर कार (EC) होंगे. नियमित सेवा संख्या 26481/26482, शनिवार (27 सितंबर, 2025) से सप्ताह में छह दिन (मंगलवार को छोड़कर) जोधपुर-दिल्ली कैंट के बीच चलेगी.

बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन (04751) बीकानेर से गुरुवार (25 सितंबर) को दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और रात 9:05 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी. इस ट्रेन का ठहराव श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में रहेगा. इसमें भी 7 एसी चेयर कार (CC) और 1 एग्जिक्यूटिव चेयर कार (EC) कोच रहेंगे. नियमित सेवा संख्या 26471/26472, रविवार (28 सितंबर) से सप्ताह में छह दिन (बुधवार को छोड़कर) बीकानेर-दिल्ली कैंट के बीच संचालित होगी.

उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ स्पेशल रेल सेवा

उद्घाटन ट्रेन (09671) उदयपुर सिटी से गुरुवार (25 सितंबर) को दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:15 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. वापसी यात्रा (09672) चंडीगढ़ से शुक्रवार (26 सितंबर) को सुबह 11:20 बजे रवाना होगी और शनिवार (27 सितंबर) को सुबह 5:25 बजे उदयपुर पहुंचेगी.

इस ट्रेन का ठहराव राणाप्रतापनगर, मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट पर होगा.

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 2 सेकंड टियर एसी, 6 थर्ड टियर एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 सामान्य, 1 पावरकार और 1 गार्ड डिब्बा शामिल होगा. नियमित सेवा (20989/20990) शनिवार (27 सितंबर) से द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में उदयपुर-चंडीगढ़ के बीच चलेगी.

समारोहों में केंद्रीय मंत्रियों की होगी उपस्थिति

जोधपुर में आयोजित होने वाले समारोह में रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे. वहीं, बीकानेर में आयोजित होने वाले समारोह में कानून और न्याय (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के अधिकारी ने दी जानकारी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा, ‘इन तीन नई रेल सेवाओं से राजस्थान के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और बेहतर यात्रा विकल्प मिलेगा. इनसे न केवल दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों तक आवागमन आसान होगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा.’

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 25 Sep 2025 12:12 AM (IST)
Banswara PM Modi VANDE BHARAT TRAIN RAJASTHAN DELHI
