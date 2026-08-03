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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘मार्क जुकरबर्ग मांगे माफी’, PM मोदी के वीडियो विवाद पर बोले संसदीय समिति चीफ

‘मार्क जुकरबर्ग मांगे माफी’, PM मोदी के वीडियो विवाद पर बोले संसदीय समिति चीफ

PM Modi Video Row: संसदीय समिति के चेयरमैन और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर जुकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं, तो उनसे सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ले ली जानी चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Aug 2026 08:23 PM (IST)
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  • संसदीय समिति ने पीएम मोदी के वीडियो हटाने पर मेटा से बैठक की।
  • मेटा ने वीडियो हटाने को तकनीकी गलती बताकर माफी मांगी।
  • समिति अध्यक्ष ने जुकरबर्ग से व्यक्तिगत माफी मांगने को कहा।
  • माफी न देने पर सेफ हार्बर सुरक्षा हटाने की चेतावनी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को फेसबुक से हटाने के विवाद को लेकर संसदीय समिति ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया कंपनी मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस अहम बैठक के बाद कम्युनिकेशन और आईटी पर बनी संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी होगी. 

संसदीय समिति की बैठक के दौरान फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को हटाए जाने के लिए माफी मांगी और यह भी कहा कि वीडियो तकनीकी दिक्कतों की वजह से गलती से डिलीट हो गया था. हालांकि, बैठक के दौरान संसदीय समिति के कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला सिर्फ माफी मांगने जितना नहीं है, बल्कि उससे कही ज्यादा है और इस मामले में जवाबदेही तय करनी होगी.  

बैठक के बाद बोले संसदीय समिति के चेयरमैन

कम्युनिकेशन और IT पर बनी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा, ‘सवाल यह है कि मेटा इंडिया ने प्रधानमंत्री का कंटेट हटा दिया. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मेटा इंडिया ने ऐसा किया है. अगर आपको याद हो, तो मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने खुद जनवरी में 2024 के चुनावों के बारे में बयान दिया था और बाद में माफी मांगी थी. इससे पता चलता है कि उनका इरादा देश को अस्थिर करने का है.’

उन्होंने कहा, ‘जब भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जा सकता है और उन्होंने खुद माना कि कंटेंट पांच घंटे- रात 12:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक तक गायब था, तो यह बहुत गंभीर मामला है. हमारी समिति ने दो बातें साफ तौर पर कही है कि माफी मार्क जुकरबर्ग की तरफ से आनी चाहिए. अगर जुकरबर्ग ऐसा नहीं करते हैं, तो उनसे सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ले ली जानी चाहिए.‘ 

यह भी पढ़ेंः कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Aug 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Mark Zuckerberg Nishikant Dubey Meta PM Modi FACEBOOK

Frequently Asked Questions

संसदीय समिति ने मेटा अधिकारियों के साथ किस विवाद पर बैठक की?

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को फेसबुक से हटाए जाने के विवाद को लेकर की गई थी।

मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो हटाने पर क्या स्पष्टीकरण दिया?

मेटा ने वीडियो हटाने के लिए माफी मांगी और कहा कि यह तकनीकी दिक्कतों की वजह से गलती से डिलीट हो गया था।

संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा से क्या मांग की?

उन्होंने मांग की कि मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग खुद माफी मांगें, अन्यथा कंपनी की धारा 79 के तहत मिली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ले ली जाए।

संसदीय समिति के अनुसार प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना कितना गंभीर मामला था?

समिति ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया क्योंकि प्रधानमंत्री का वीडियो पांच घंटे तक गायब रहा था। उन्होंने कहा कि केवल माफी काफी नहीं है, जवाबदेही तय होनी चाहिए।

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