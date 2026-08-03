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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

तेलंगाना में अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

जिला पुलिस प्रमुख आईपीएस अखिल महाजन ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने नौ साल से अधिक समय से भारत भर में घरों में चोरी और दोपहिया वाहनों की चोरी की है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 03 Aug 2026 07:55 PM (IST)
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तेलंगाना आदिलाबाद जिला पुलिस ने सोमवार (3 अगस्त) को मावला पुलिस स्टेशन के कैलाश नगर में एक प्रमुख राजनीतिक नेता के घर में हुई चोरी का भंडाफोड़ किया और दो बांग्लादेशी नागरिकों सहित तीन सदस्यों वाले एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह को गिरफ्तार किया. जिला पुलिस प्रमुख आईपीएस अखिल महाजन ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने नौ साल से अधिक समय से भारत भर में घरों में चोरी और दोपहिया वाहनों की चोरी की है. पुलिस ने गिरोह से लगभग 8 लाख रुपये  का सोना, चांदी, आईफोन, आईपैड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद जाउनी अली उर्फ जानी अली (30), मोहम्मद रुमान अली (33) और तरुण सिंह (29) शामिल हैं. जांच के दौरान पता चला कि प्रधान आरोपी मोहम्मद जाउनी अली 2015 से राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों में घरों में चोरी और दोपहिया वाहनों की चोरी में शामिल रहा है. उसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और एक नकली आधार कार्ड प्राप्त किया.

क्या बोली पुलिस?

पुलिस ने बताया कि आरोपी दिन के समय प्रेशर कुकर और ग्राइंडर बेचने वाले विक्रेता के रूप में रहते हुए आवासीय कॉलोनियों में टोह लेते थे और रात में ताले तोड़कर चोरी करते थे. मुख्य आरोपी मोहम्मद जाउनी अली देश के विभिन्न राज्यों में दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है, जबकि सह-आरोपी तरुण सिंह छह से अधिक मामलों में शामिल है. पुलिस ने तकनीकी सबूत, सीसीटीवी फुटेज और निगरानी इनपुट का उपयोग करके मामले की तेजी से जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगा रही पुलिस

आगे की जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी ने पिछले कई वर्षों में लगभग 10 से 12 बार बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और चोरी करने के बाद वापस चला जाता था. पुलिस ने पाया कि वह 12 से 15 बांग्लादेशी सहयोगियों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो समान तरीके से काम करते हैं. आगे की जांच चल रही है और शेष गिरोह सदस्यों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

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Published at : 03 Aug 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Telangana Crime News Adilabad News TELANGANA NEWS
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