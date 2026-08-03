मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालव लेटर और महिला से संपर्क, ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी केस में नया मोड़

लव लेटर और महिला से संपर्क, ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी केस में नया मोड़

जांचकर्ताओं ने उदय कृष्ण रेड्डी का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया है और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ हाथ से लिखे प्रेम पत्र भी मिले.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 03 Aug 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद पुलिस ट्रेनी IPS अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी के मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान अशोक नगर स्थित उनके कमरे से हाथ से लिखे दो प्रेम पत्र मिले, जिनसे पुलिस को आंध्र प्रदेश की एक ऐसी महिला का पता चला, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह अधिकारी के संपर्क में थी. इन पत्रों के मिलने के बाद जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है. अधिकारियों ने उस महिला का बयान दर्ज किया है, जिससे आरोपी कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर मिला था और शादी का प्रस्ताव दिया था. पुलिस ने डिजिटल सबूतों, पैसों के लेन-देन और मामले के अन्य अहम पहलुओं की जांच के लिए आरोपी की सात दिन की कस्टडी मांगी है.

आरोपी को एक महिला ट्रेनी IPS अधिकारी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में है. जांचकर्ताओं ने उदय कृष्ण रेड्डी का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया है और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ हाथ से लिखे प्रेम पत्र भी मिले. पत्रों में लिखे नामों के आधार पर, पुलिस ने आंध्र प्रदेश की उस महिला का पता लगाया, जिसके बारे में माना जाता है कि ट्रेनी IPS अधिकारी के साथ उसके करीबी संबंध थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जांच के अनुसार, महिला की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि वह 2023 से अपने पति से अलग अपने बेटे के साथ रह रही थी. बाद में वह हैदराबाद चली गई और एक प्राइवेट कंपनी में काम किया. इसके बाद, उदय कृष्ण रेड्डी की सलाह पर उसने नौकरी छोड़ दी और अशोक नगर में एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हो गई. पुलिस उन दावों की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव दिया था, जिसे महिला ने ठुकरा दिया क्योंकि उसका कानूनी तलाक अभी पूरा नहीं हुआ था.

डिजिटल हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत! सरकार ने संसद में क्यों कहा?

20 गवाहों से पुलिस ने की पूछताछ

खबरों के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान करीब 20 गवाहों से पूछताछ की है और ऐसे सबूत जुटाए हैं, जो इन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि आरोपी जबरन शिकायतकर्ता के कमरे में घुसा और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. सोमवार दोपहर को उप्पारपल्ली कोर्ट में उसकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जबकि पुलिस कस्टडी की याचिका पर मंगलवार (4 अगस्त) को सुनवाई होने की संभावना है. अधिकारियों ने जांच की समय-सीमा या संभावित आरोपों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है.

‘जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा’, BJP की शिकस्त के बीच राहुल का ट्वीट

 

Published at : 03 Aug 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Hyderabad News Hyderabad POLICE IPS Uday Krishna Reddy Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लव लेटर और महिला से संपर्क, ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी केस में नया मोड़
लव लेटर और महिला से संपर्क, ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी केस में नया मोड़
इंडिया
बांग्लादेश या नेपाल नहीं..., अभिजीत दीपके ने आखिर क्यों कहा ऐसा
बांग्लादेश या नेपाल नहीं..., अभिजीत दीपके ने आखिर क्यों कहा ऐसा
इंडिया
दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'
दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'
इंडिया
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'
दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'
इंडिया
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
ट्रेंडिंग
शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट
शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget