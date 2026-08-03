लव लेटर और महिला से संपर्क, ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी केस में नया मोड़

हैदराबाद पुलिस ट्रेनी IPS अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी के मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान अशोक नगर स्थित उनके कमरे से हाथ से लिखे दो प्रेम पत्र मिले, जिनसे पुलिस को आंध्र प्रदेश की एक ऐसी महिला का पता चला, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह अधिकारी के संपर्क में थी. इन पत्रों के मिलने के बाद जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है. अधिकारियों ने उस महिला का बयान दर्ज किया है, जिससे आरोपी कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर मिला था और शादी का प्रस्ताव दिया था. पुलिस ने डिजिटल सबूतों, पैसों के लेन-देन और मामले के अन्य अहम पहलुओं की जांच के लिए आरोपी की सात दिन की कस्टडी मांगी है.

आरोपी को एक महिला ट्रेनी IPS अधिकारी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में है. जांचकर्ताओं ने उदय कृष्ण रेड्डी का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया है और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ हाथ से लिखे प्रेम पत्र भी मिले. पत्रों में लिखे नामों के आधार पर, पुलिस ने आंध्र प्रदेश की उस महिला का पता लगाया, जिसके बारे में माना जाता है कि ट्रेनी IPS अधिकारी के साथ उसके करीबी संबंध थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जांच के अनुसार, महिला की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि वह 2023 से अपने पति से अलग अपने बेटे के साथ रह रही थी. बाद में वह हैदराबाद चली गई और एक प्राइवेट कंपनी में काम किया. इसके बाद, उदय कृष्ण रेड्डी की सलाह पर उसने नौकरी छोड़ दी और अशोक नगर में एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हो गई. पुलिस उन दावों की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव दिया था, जिसे महिला ने ठुकरा दिया क्योंकि उसका कानूनी तलाक अभी पूरा नहीं हुआ था.

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20 गवाहों से पुलिस ने की पूछताछ

खबरों के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान करीब 20 गवाहों से पूछताछ की है और ऐसे सबूत जुटाए हैं, जो इन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि आरोपी जबरन शिकायतकर्ता के कमरे में घुसा और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. सोमवार दोपहर को उप्पारपल्ली कोर्ट में उसकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जबकि पुलिस कस्टडी की याचिका पर मंगलवार (4 अगस्त) को सुनवाई होने की संभावना है. अधिकारियों ने जांच की समय-सीमा या संभावित आरोपों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है.

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