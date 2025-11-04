बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले धार्मिक बयानों का तड़का लग गया है. आरजेडी चीफ लालू यादव और के परिवार की ओर से हैलीवीन मनाए जाने वाले वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनपर निशाना साधा. अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है. चुनावी रैली में पीएम मोदी ने तंज कसा कि कांग्रेस और राजद के शाही परिवारों के पास राम मंदिर जाने का समय नहीं है, लेकिन वे विदेशी त्योहार खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं.

हेलोवीन मनाने में कोई हर्ज नहीं: रोहिणी आचार्य

इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा, "हम लोग सभी पर्व-त्यौहार एक ही उत्साह और भावना के साथ मानते आए हैं. हेलोवीन बच्चे सेलीब्रेट कर रहे थे और इसमें अगर घर के लोग बच्चों की खुशी में शामिल थे तो इसमें हर्ज क्या है. प्रधानमंत्री जी और बीजेपी-एनडीए के लोग भी क्रिसमस, ईद, बकरीद जैसे त्यौहार मानते हैं शुभकामना देते हैं तो कोई मुद्दा नहीं बनता. हैलोवीन मनाया जाना कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा बिहार से पलायन, गरीबी, रोजगार है चर्चा इन पर होनी चाहिए."

पीएम मोदी का लालू यादव पर तंज

पीएम मोदी ने सोमवार (3 नवंबर 2025) को सहरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस और आरजेडी के परिवार विदेश यात्राओं और विदेशी पर्व मनाने में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें अयोध्या में राम मंदिर जाने का समय नहीं मिलता और वे छठ पूजा को ड्रामा बताते हैं. आरजेडी वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल में व्यस्त है और छठी मैया का अपमान करते हैं. लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को फालतू कहा और पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन मना रहे हैं. पहले जंगलराज में अपहरण, अब आस्था पर अपहरण."

'कनपटी पर कट्टा रखकर CM का चेहरा बनवाया'

पीएम मोदी ने कहा था, ‘‘तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत की बात तो करते हैं, लेकिन चुनावी पोस्टरों पर उनकी तस्वीर लगाने से बचते हैं. आखिर उस तथाकथित जंगलराज वाले बड़े नेता के कौन से पाप हैं, जिन्हें यह युवराज छिपाना चाहता है? आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनवाया और दावा किया कि अब कांग्रेस उस अपमान का बदला लेना चाहती है."