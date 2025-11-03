बिहार के कटिहार जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारें और आरजेडी को पराजित करें. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर सीएम का नाम भी घोषित करा दिया.

पिता का नाम लेने में क्यों आ रही शर्म: पीएम मोदी

आरजेडी के पोस्टर से पूर्व सीएम लालू यादव की तस्वीर के गायब होने पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "आरजेडी कांग्रेस के पोस्टर्स को देखिए, वो (लालू यादव) वर्षों यहां के मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगलराज लाए, उनकी तस्वीरें या तो पोस्टर्स में गायब है या छोटी सी लगी है, जो दूरबीन से भी नहीं दिखती. अपने पिता का नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? कौन सा पाप है, जिसे आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छिपाना पड़ रहा है."

आरजेडी के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर: पीएम मोदी

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, "जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, जो बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े. कांग्रेस जानती है कि अगर इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस उसके (आरजेडी) वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी."

पीएम मोदी ने कहा, "अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही हैं. केरल के कांग्रेस नेता ने बिहार के लोगों की तुलना बीड़ी से कर दी, ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है."

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, "ये लोग वोट पाने के लिए सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहें हैं. आपके हक का अनाज वे घुसपैठियों को देना चाहते हैं. भारत के संसाधनों पर सिर्फ यहां के नागरिकों का हक है, लेकिन कांग्रेस और RJD के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी ही पसंद है."

पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के किए कामों को गिनाया

इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के किए कामों को भी गिनाया. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच रहे हैं. अभी तक 1.40 करोड़ बहनों के खाते में पैसा आ चुका है. डबल इंजन की एनडीए सरकार का बहुत बड़ा फायदा है. फायदा ये है कि दिल्ली और पटना से निकला एक-एक रुपया सीधे आपके खाते में आता है. कोई चोर-लुटेरा लूट नहीं सकता."

