बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सोनबरसा में आयोजित एक विशाल जनसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता हमेशा अतीत की बात करते हैं और इसके लिए नेहरू जी और इंदिरा जी का अपमान करते हैं. उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि एक अपमान मंत्रालय बना दीजिए, इससे आपको खुद लिस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

प्रियंका गांधी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहें तो उनके परिवार के अपमान की भी लिस्ट तैयार कर लें ताकि उन्हें मेहनत न करनी पड़े. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से मोदी सरकार रोजगार और शिक्षा पर बात नहीं करती. उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई युवा सवाल पूछता है, तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है."

बिहार के युवाओं और किसानों पर बोलीं प्रियंका

प्रियंका गांधी ने बिहार में बढ़ते पलायन पर चिंता जताई और कहा, "बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिलता. पहले लोग खेती से कमा लेते थे, लेकिन अब किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पाता. यह हाल सरकार की नीतियों की नाकामी को दिखाता है.” उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योग अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए हैं.

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योग अपने दोस्तों को दे दिए हैं. अडानी को बिहार की जमीन एक रुपये एकड़ में दी गई, लेकिन आम लोगों को जमीन लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जो कभी माफ नहीं होता. मोदी जी के दोस्तों के हजारों करोड़ों के कर्ज माफ हो जाते हैं.”

प्रियंका गांधी ने महिलाओं से कहा कि पीएम मोदी और नीतीश चुनाव से पहले 10 हजार रुपये देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये पैसे पहले कहां थे? क्या पहले महिलाएं संघर्ष नहीं कर रही थीं? उन्होंने कहा कि इनसे पैसे ले लो, लेकिन वोट मत दो. इनके झूठे वादों में मत फंसो.

वोट काटने और जनता के अधिकारों पर हमला

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार लोगों का वोट छीन रही है. उन्होंने कहा, “बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए हैं. इसका मतलब है कि इतने लोगों से उनका अधिकार छीन लिया गया. वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है.”

